Spotify: com quase 6 bilhões de streams, Olivia Rodrigo ultrapassa Ariana Grande

Impulsionado pelos singles Drivers License, Deja Vu, Good 4 U, Brutal e Traitor, o álbum Sour, de Olivia Rodrigo, de apenas 18 anos, alcançou 5,8 bilhões de streams no Spotify.

No ano passado, três músicas da artista alcançaram o Top 10 da Billboard Hot 100.

A marca faz com que a cantora ultrapassasse nomes importantes como o de Ariana Grande, que estava no topo da lista com Thank U, Next, na plataforma digital de música.

Apesar da excelente posição, Olivia Rodrigo não vence, por enquanto, os álbuns Dua Lipa e When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, de Billie Eilish.

Estadão Conteúdo