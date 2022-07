Simone e Simaria anunciam música inédita em meio a boatos de separação

As irmãs participam de “Eu Quero Recair”, single do primeiro DVD da cantora de forró Mari Fernandez, gravado em março

Dupla que tem frequentado o noticiário nas últimas semanas graças a polêmicas e desentendimentos públicos, Simone & Simaria anunciaram, na noite de terça-feira (19), o lançamento de seu primeiro projeto em meio aos boatos de separação.

As irmãs participam de “Eu Quero Recair”, single do primeiro DVD da cantora de forró Mari Fernandez, gravado em março na cidade de Fortaleza, antes das polêmicas envolvendo as coleguinhas.

A canção chega às plataformas nesta quinta-feira (21) e marca o primeiro projeto da dupla após série de desentendimentos e de problemas de saúde que fizeram com que Simaria não comparecesse aos shows.

A cantora anunciou uma nova pausa na carreira para cuidar da saúde mental. Simone, por sua vez, alterou o nome no Instagram, causando especulações de uma carreira solo.