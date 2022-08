Sid e Spinardi se unem em “O Casamento”

O single conta com uma animação oficial, que relata uma história fictícia sobre o dia do casamento de um amigo dos artistas, onde Sid acaba sem querer descobrindo um segredo da noiva que pode acabar com toda a festa

Em uma colaboração inédita, os rappers Sid e Spinardi, do Haikaiss, lançam “O Casamento”, single que foi ao ar nesta sexta-feira (12). A parceria contou com produção musical de Ugo Ludovico, mixagem de André Nine e masterização de Brendan Duffey.

O single conta ainda com uma animação oficial, que relata uma história fictícia sobre o dia do casamento de um amigo dos artistas, onde Sid acaba sem querer descobrindo um segredo da noiva que pode acabar com toda a festa. Brincando com elementos cômicos e com o duplo sentido de algumas palavras, Sid e Spinardi criam um storytelling que é combinado entre as rimas e a animação, o que faz o espectador mergulhar na narrativa, despertando a curiosidade sobre o desenrolar da história com muita leveza e diversão.

Para Sid, criar histórias e personagens vem sendo algo produtivo em sua carreira, o que tem atraído novos fãs. “Eu tenho várias músicas guardadas que trazem um storytelling com personagens e temas diversos, tá ligado? Depois de ‘Sítio do Tio Harry’, percebi o quanto o público curtiu essa forma de fazer música. Agora em ‘O Casamento’, trazendo essa parceria inédita com meu mano Spi, acredito que a galera vai curtir muito o que criamos juntos e se divertir também, porque traz uma história engraçada e com várias reviravoltas”, conta o artista sobre a nova faixa e sua colaboração com Spinardi.

“O Casamento” vem quatro meses após Sid lançar “Sítio do Tio Harry”, que conta com a participação de Nog, do Costa Gold, e acumula mais de 21 milhões de streams de áudio e vídeo. A faixa está disponível em todas as plataformas digitais, e a animação oficial do single pode ser encontrada no canal da Bendita Gravadora: