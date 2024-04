O que você precisa saber sobre o show da Madonna no Rio de Janeiro? 

Genteeee, o show da Madonna tá chegandoooo! Não sei vocês, mas estou fazendo contagem regressiva para esse grande evento aqui no Rio de Janeiro. E sabemos que teremos uma caranava de fãs da rainha do pop vindo de cada canto de Brasil, achei no X (antigo Twitter), uma trend maravilhosa feita pelo usuário Rodolpho Cezar (@meveumroddog) sobre como será o plano operacional desse show para você e seus amigos curtirem muito sem se preocupar.

A programação do show foi definida assim: No palco principal, a programação começa às 19h e prevista para terminar às 2h – Diplo irá se apresentar às 20h, já a grande estrela da noite, Madonna Às 21h45 – Serão 18 torres de som espalhadas ao longo da orla, 4 delas na área atrás do palco. Lembrando que não haverá torres de som no Leme.

Em relação à segurança pública, o esquema será semelhante ao do ano novo, com grades fechando as ruas transversais à orla, detectores de metal para revista dos passantes e 65 torres de segurança ao longo da orla – Não será permitido objetos de vidro na área – Haverá pontos de distribuição de água para o público.

Para quem está contando com o transporte público para chegar em Copacabana, as linhas de ônibus, metrô e trem (Supervia) estarão com linhas especiais para o evento. No caso dos ônibus. terá uma linha especial chamada Terminal Gentileza – Av. Princesa Isabel (R$ 8,60, pagamento apenas por Jaé): IDA a partir das 13h e VOLTA entre 00h e 04h enquanto o VLT Santos Dumont x Gentileza funcionará 24h . As linhas de ônibus que sairão do terminal da enseada de Botafogo: 492, 474, 415, 483, 167

Já a linha 2 do Metrô funcionará entre Pavuna e General Osório e só será aceito pagamento por aproximação, Giro ou RioCard. Haverá revista com detectores de metal na saída de todas as estações

Horário de funcionamento: – Estações Siqueira Campos, Cantagalo e General Osório: Embarque e desembarque até 00h, apenas embarque até 04h – Estação Cardeal Arcoverde (Copacabana): 16h –22h apenas para desembarque e das 22h – 04h apenas embarque (Não haverá venda de bilhetes na estação) – Demais estações a noite toda (somente desembarque)

Enquanto a estação de trens Supervia, teremos a Central do Brasil aberta até 21h45. E terá uma operação especial de retorno nos ramais Japeri, Santa Cruz e Saracuruna, das 00h15 às 2h15 – Demais estações abertas apenas para desembarque.