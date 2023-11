Segunda etapa do Prêmio Profissionais da Música acontece em dezembro com show da cantora Alaíde Costa

Evento terá troféu Viraliza Brasília, lançamento-show de single de Flor Furacão, mostra de videoclipes, documentários musicais e exposição fotográfica

Em 2023, o Prêmio Profissionais da Música expandiu de tal maneira que a solução encontrada foi dividi-lo em duas etapas. A 1ª, realizada em junho, alcançou abrangência nacional com a premiação de profissionais de todo o país distribuídos em 176 categorias, segmentadas entre as modalidades Criação, Produção, Convergência e Educação. Já a 2ª, confirmada para dezembro, será predominantemente voltada para o Distrito Federal. Na programação, realizada em unidades do Sesc-DF, haverá exibição de conteúdos audiovisuais e ao vivo, com destaque para as apresentações musicais em 1º e 2 de dezembro. Para a noite de estreia, Flor Furacão apresentará o resultado do processo de aceleração artística LAB PPM com o show de lançamento do single “Coisas Leves”. Já no dia seguinte, do alto de uma carreira de mais de 60 anos de sucesso, todo o talento da aclamada Alaíde Costa, uma das maiores cantoras do Brasil. Ambas as apresentações acontecerão no Teatro Garagem e são abertas ao público.

Outro ponto alto do PPM chega como novidade. “Criamos o troféu Viraliza Brasília, uma premiação anual voltada para o reconhecimento, exposição e afirmação de projetos, ações, espaços e plataformas que geram oportunidades, exposição e movimentam a cena cultural e musical do Distrito Federal”, explica Gustavo Vasconcellos, idealizador do PPM. Com a participação de 25 personalidades da cultura e comunicação do DF, foram indicados e votados destaques em seis categorias. São elas: Festival de Música (campanha de divulgação], Projeto Cultural, Veículo Cultural, Casa Noturna, Espaço Cultural e Curador (a).

A noite de premiação acontecerá em 02 de dezembro, antecedendo a apresentação de Alaíde Costa que, na ocasião, será anunciada, oficialmente, como uma das homenageadas da próxima edição do PPM, ainda sem data confirmada. Desta forma, Alaíde entra para o rol de homenageados do PPM, que já celebrou personalidades como Lia de Itamaracá, Renato Matos, Juarez Fonseca, Chico Science, Roberto Menescal, Ronaldo Bastos, Cássia Eller, Renato Russo, Claudio Santoro entre outros ao longo de sete edições.

Já em 02 e 03 de dezembro, o Sesc Ceilândia receberá Mostra de Videoclipes e documentários musicais PPM, incluindo Desilusão, de Sellva; Presente de um Beija-Flor, de Izabella Rocha; Saudade, de Mayara Dourado; Todos Sonhos Desse Mundo, de Viela17 de artistas brasilienses. O público também poderá curtir Água Doce, de Aíla; Dançando com Oxum, de Timbres E Temperos; Falcão e o Coração de Mosquito, de Allex Ribeiro; Kananciuê, de Lucilene Castro; Rio Abaixo do Rio, Luli Braga; A Dança do Caos, de Sargaço Nightclub; Deixa, Fabiana Santiago; Identidade, de Melaninaemsi; Sinais, de Ana Paula Albuquerque, e Ynaê, de Gama Junior; Chorar, de Karola Nunes; Desenho dos Sonhos, de Fernanda Cabral; Escolhas, de Versa; O Quarto e Ela, de Serginho Feijó; Passagem de Ida, de Clarissa Bruns; Ser Criança, de Laura Dalmás; Zoiuda, de Raissa Fayet; A Banda de Um Homem Só, de Rodrigo Torrero; Audax – Between Us, de Felipe Krust; Mand´ela, de Afrodizia; Medo, de Taïs Reganelli feat. Pedro Luís; Miragem, de Emílio Victtor; Tela a Pele, de Yasmin Umbelino. Completam a mostra os documentários Chico Mário – a melodia da liberdade, 2020, de Silvio Tendler e Prêmio Profissionais da Música 7ª edição | Temos um país para reconstruir. Viva a cultura popular, de Fábio Alexandre. Confira os horários

Por fim, de 03 a 30 de dezembro, a Exposição fotográfica- Memória dos homenageados do PPM 2023, poderá ser conferida no Sesc Gama. Com produção de Léia Magnólia e recursos de acessibilidade com informações em áudio contidas em QR code, a mostra traz 20 imagens como momentos das trajetórias da cantora, compositora e cirandeira Lia de Itamaracá; do compositor, cantor, instrumentista e artista plástico Renato Matos; do jornalista, pesquisador e produtor musical Juarez Fonseca e de um dos expoentes do Mangue Beat, Chico Science (in memoriam). Em junho, na ocasião da 1ª etapa do PPM, a exposição foi exibida no hall do auditório da Câmara Legislativa do Distrito Federal.

O Prêmio Profissionais da Música é feito para os profissionais da música de todo o país, com o propósito da valorização de toda a cadeia criativa e produtiva da música, desde os bastidores, passando pela obra em si, até sua distribuição. É um evento inclusivo que conta com intérpretes de LIBRAS, instalações acessíveis a pessoas com deficiências e outros recursos de acessibilidade. O PPM foi realizado com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal.

Serviços:

Show de Flor Furacão

01/11, às 20h

Teatro Sesc Garagem- W4 Sul Quadra 713/913, Brasília – DF

Retire o seu ingresso gratuitamente

Noite de premiação Viraliza Brasília e show de Alaíde Costa

02/11- SESC 913 sul, às 20h

Teatro Garagem/Sesc-DF

Retire o seu ingresso gratuitamente



Mostra de videoclipes e documentários musicais

De 02 a 03/12, das 19 às 22h

Teatro Sesc Ceilândia- QNN 27 Área Especial S/N, Ceilândia Norte

Entrada franca, sem necessidade de retirar ingressos

Exposição fotográfica – Memória dos homenageados do PPM 2023

De 03 a 30/12, das 12h às 20h

Sesc Gama – Setor Leste Industrial, Lotes 620 a 680, QI 1 – Gama-DF

Entrada franca

Mais informações: www.ppm.art.br