‘Se tirar da saúde, não canto’, diz Leonardo sobre uso de verba pública

Leonardo, de 58 anos, que sempre é direto e reto, deu a sua opinião sobre a polêmica ‘CPI do Sertanejo’, que usa verba pública para shows. Em entrevista à coluna Leo Dias, do ‘Metrópoles’, o cantor disse que esse tipo irregularidades devem sim ser investigadas e que ele jamais toparia subir no palco sabendo que o dinheiro foi tirado de verba destinada à saúde da população

“Não acho que tenha uma perseguição aos sertanejos. Dentro da lei, tudo se resolve. A lei tem que ser para todos. A CPI tem que voltar em muitos setores, inclusive na dos empresários e não porque artista A ou B falou alguma coisa. Gusttavo Lima não está errado. O artista vai onde o povo está. Quem contrata que tem que saber se tem verba para cultura ou não”, começou Leonardo.

“Se eu souber que tirou verba da saúde eu não faço show. Isso tudo só está prejudicando o meio artístico. Não tem que ter briga nem de um lado nem de outro tem que apurar as irregularidades”, finalizou.