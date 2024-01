“Se…” é a música mais ouvida de Djavan na Deezer; confira o top 20

Para celebrar os 75 anos de um dos maiores cantores da Música Popular Brasileira, o streaming de música revela seus maiores sucessos na plataforma

Dono de uma voz inconfundível e de letras poéticas, Djavan Caetano Viana – ou simplesmente Djavan – é muito mais do que um cantor, compositor e instrumentista brasileiro. Ele é um ícone da MPB, com mais de 20 álbuns lançados e inúmeras músicas que, certamente, fazem parte da trilha sonora da vida de muitas pessoas ao redor do Brasil.

Nascido em Maceió, Alagoas, no dia 27 de janeiro de 1949, Djavan iniciou sua carreira em 1968, quando chegou ao Rio de Janeiro para tentar a sorte no mercado musical. Lá, ele conheceu João Araújo, presidente da Som Livre, que o levou para a TV Globo para cantar trilhas sonoras de novelas e depois lançou seu primeiro álbum através da gravadora, em 1976 – dando início a uma trajetória sem precedentes.

Para celebrar a carreira e vida de Djavan, que completa 75 anos no próximo sábado, a Deezer revelou as 20 músicas mais ouvidas do artista* na plataforma. Impossível não cantarolar! Confira abaixo:

01. Se…

02. Camarão Que Dorme A Onda Leva

03. Eu Te Devoro (Ao Vivo)

04. Oceano

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

05. Se… (Ao Vivo)

06. Clube Do Samba

07. Um Amor Puro

08. Sina

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

09. Uma Brasileira

10. Samurai (Ao Vivo)

11. Eu Te Devoro

12. Final Feliz

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

13. Nem um Dia

14. Flor de Lis

15. Flor de Lis (Ao Vivo)

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

16. Oceano (Ao Vivo)

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

17. Milagreiro (feat. Cássia Eller)

18. Lilás

19. Nem um Dia (Ao Vivo)

20. Azul (Ao Vivo)