Santo bar encerra o mês com programação musical variada

Casa traz atrações como MPB, pop rock, sertanejo, pagode, axé e samba

Para encerrar o mês em grande estilo e com muita diversão, o Santo Bar oferece uma programação musical para animar a semana dos brasilienses. A casa ainda conta com um delicioso cardápio recheado de pratos saborosos, além de uma carta de drinques para curtir com a galera.

As atrações para todos os estilos acontecem de terça-feira a domingo. Na terça-feira, a atração é Raffa, com os sucessos marcantes da MPB. Já na quarta-feira, a diversão fica por conta Viny, que embala a noite com o melhor do Axé. A quinta-feira é marcada por uma batalha de DJs com Wendel versus Eduardo.

A sexta-feira é embalada pelo sertanejo do cantor Igor Alencar, que canta os hits do momento. No sábado, o pagode e o samba invadem o Santo Bar. De 14h às 17h, a casa recebe a roda de samba do Grupo Deu Klima. A partir das 20h é a vez do Grupo Moleque fazer aquele pagode gostosinho. E para encerrar, a tarde de domingo fica por conta do samba do grupo Raiz.

Confira a programação completa:

Terça: Raffa | Couvert artístico: R$ 10 | Horário: 19h às 22h

Quarta: Viny | Couvert artístico: R$ 10 | Horário: 19h às 22h

Quinta: Batalha de DJs – Wendel vs Eduardo | Couvert artístico: R$ 15 | Horário: 19h às 22h

Sexta: Igor Alencar | Couvert artístico: R$ 20 | Horário: 19h às 23h

Sábado: Grupo Deu Klima e Grupo Moleque | Couvert artístico: R$ 20 Horário: 14h às 17h e 20h às 23h, respectivamente

Domingo: Grupo Raiz | Couvert artístico: R$ 20 | Horário: 14h às 17h

Santo bar

Endereço: CLN 201 Bloco C

Horário de Funcionamento: de terça-feira a domingo, das 11h às 0h (Enquanto durar o decreto)

Telefone: (61) 3877-1001

Redes sociais: @santobarbrasilia

O couvert artístico: a partir de R$ 10.