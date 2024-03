Samba do Seu Antônio traz Jorge Aragão para AABB

Evento, neste sábado, terá dois palcos e também vai receber grupos do samba brasiliense: Samba da tia Zélia, Samba Urgente e Benzadedeus

Um dos principais nomes do samba no Brasil, Jorge Aragão, apresenta-se, neste sábado (9/3) na 2ª edição do Samba do Seu Antônio, na Associação Atlética do Banco do Brasil (AABB). Com uma megaestrutura, o evento trará dois palcos para abrigar grupos de destaque no cenário brasiliense, como Samba da Tia Zélia, Samba Urgente e Benzadeus. A festa começa às 19h e os ingressos já estão disponíveis nas plataformas Sympla e Digital Ingressos .

Jorge Aragão, também conhecido como poeta do samba, tratou de um câncer em 2023 e voltou aos palcos no segundo semestre do ano passado. No retorno à capital federal, trará um show que é uma celebração dos seus mais de 40 anos de carreira. No repertório, clássicos como Coisa de Pele, Alvará, Terceira Pessoa, Do Fundo do Nosso Quintal, “Eu e você sempre e “Enredo do Meu Samba” para alegria dos fãs.

Jorge Aragão tem em seu extenso currículo turnês anuais na Europa, África e Estados Unidos, além do Brasil, claro. O cantor e compositor já se acostumou a apresentações com públicos de milhares, mas passeia muito bem também em um ambiente intimista, característica que o faz um dos artistas mais requisitados nas cidades brasileiras e no exterior.

Sobre Jorge Aragão:

Com mais de 40 anos de carreira, desde seu primeiro samba gravado “Malandro”, sua trajetória sempre foi dedicada à MPB, à poesia e ao samba. O artista foi um dos fundadores do Grupo Fundo de Quintal, mas seguiu carreira solo e hoje é contemplado com uma discografia de mais de 20 CDs.

Jorge Aragão é compositor, letrista, músico e intérprete. Ao longo de sua carreira produziu muitos sucessos, entre eles: “Eu e você sempre”, “Lucidez”, “Moleque Atrevido”, “Deus Manda”, “De Sampa a São Luiz”, “Alvará”, “Malandro”, “Vou festejar”, “Enredo do meu samba”, “Coisa de Pele”, “Terceira Pessoa”, “Amigos… Amantes”, “Do Fundo do Nosso Quintal”, além de uma “versão para cavaquinho” da clássica “Ave Maria” de Gounod; da “vinheta” “Globeleza” (feita para a TV Globo) e “Coisinha do Pai”.

SAMBA DO SEU ANTÔNIO

Neste sábado (9/3), a partir das 19h, no Salão Social da AABB (Asa Sul Trecho 2 Conjunto 17 20, St. de Clubes Esportivos Sul- Brasília). Atrações: Jorge Aragão (23h30), Samba da Tia Zélia (19h30), Samba Urgente (21h30) e Benzadeus (após o show de Jorge Aragão). Classificação indicativa: 16 anos. Ingressos: R$ 90 (meia entrada) e R$ 200 (camarote – meia entrada). Os valores estão sujeitos à alteração e podem ser adquiridos no Sympla, no Digital Ingressos e nas lojas Setemares, no Conjunto Nacional, JK Shopping e Conic. Informações: (61) 99256-1816.