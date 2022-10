Samamba Rock 2022 anuncia bandas mais votadas que irão tocar no festival

Nesta edição, três vagas das seletivas foram reservadas para bandas compostas somente por mulheres ou que sejam lideradas por uma voz feminina

O Samamba Rock anunciou as oito bandas escolhidas que irão tocar no festival. A seleção se deu por meio de votação. O evento acontece nos dias 21 e 22 de outubro, na quadra 302, em frente à Igreja Santa Luzia.

As bandas selecionadas foram:

Tennesso

Caracol.a

Black Boots

Quarto 16

Manttra

Arguerom

Binarious

Lagrimas e Sangue

Cada banda selecionada vai receber cachê referente à apresentação no festival. Nesta edição, três vagas das seletivas foram reservadas para bandas compostas somente por mulheres ou que sejam lideradas por uma voz feminina. As bandas que conquistaram essas vagas foram Arguerom, Binarious e Lagrimas e Sangue.

Para o organizador do festival, Paulo Atos, há desigualdade de gênero na música, e com o rock não é diferente. “Nosso objetivo é dar espaço para as vozes femininas. O festival, daqui para diante, vai evoluir cada vez mais”, afirma.

O Festival Samamba Rock 2022 é uma realização do Instituto Solid’Art, com patrocínio do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal (FAC-DF) e fomento da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal.