Sagaz, Dody e Dudu Pacceli embarcam em viagem para o “Planeta Lilás”

Lançamento cria reflexão sobre relacionamentos e amor próprio

O mineiro Sagaz se uniu ao catarinense Dody e ao produtor musical brasiliense Dudu Pacceli para o lançamento da música “Planeta Lilás”. A faixa traz diretas referências ao Universo dos super heróis e aborda o fim de um relacionamento afetivo em paralelo à valorização do amor próprio, como retratado no refrão: “Não posso mais te conhecer afundo, mais tarde eu tenho que salvar meu mundo”.

“O som traz basicamente a ideia de se cuidar, se amar e se salvar antes de querer se entregar para alguém”, afirma Dudu Pacceli.

Com diretas influências do R&B Contemporâneo, a faixa cria uma harmonia entre o Hip Hop de Sagaz e o Pop Urbano de Dody, trazendo dinâmica de flows e melodias. O projeto possui uma animação feita por Lucas Mil e pode ser conferido através do link abaixo:

Sobre os artistas

Pedro Sagaz é um músico, cantor e compositor de Belo Horizonte que vem ganhando destaque nas plataformas digitais desde 2016, contando suas vivências e abordando temas como relações amorosas e saúde mental.

Além de uma Fan Base ativa, o projeto conta com mais de 60 milhões de streams em plataformas de vídeo e áudio. Pela versatilidade, as músicas do projeto trazem sempre ao público parcerias autênticas e inovadoras, tendo até hoje colaborações com grandes nomes da cena como Ecologyk, Pineapple, KVSH, Djonga, L7NNON, Konai, Sant e outros.

Ativo há mais de 6 anos, Sagaz já se apresentou em diversas cidades do Brasil, como Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília e Balneário Camboriú. Através de plataformas de streaming ele já alcançou fãs em mais de 60 países, trabalhando juntamente à SOSE, Plush Music e a distribuidora ONERPM.

Dody é um cantor, compositor e artista natural de Içara, Santa Catarina. Com três anos de carreira, o artista já soma mais de 15 milhões de plays nas plataformas digitais, de forma independente.

Transitando entre o Pop, MPB, Trap e Hip Hop, Dody busca ser autobiográfico em seus lançamentos, criando conexão com seu público através da identificação das histórias particulares relatadas.

No final de 2021, lançou seu primeiro EP, “Histórias Que Não Soube Contar”, conquistando capa de playlists oficiais nas plataformas de streaming. No projeto, retrata sobre seu último ano, testando novas faces, estéticas e sonoridades.

Dudu Pacceli é natural de Brasília e atua como produtor musical, compositor, empresário e CEO da Plush Music (escritório de gestão de carreiras artísticas).

Iniciou seus primeiros lançamentos como produtor em 2020, buscando trazer musicalidade com instrumentos orgânicos no pop urbano, carregando influências do R&B Contemporâneo, Hip Hop e Trap, NeoSoul e Jazz.

Em menos de dois anos de carreira artística, soma mais de um milhão e meio de streams nas plataformas digitais, colaborando com artistas como Cjota, Preto & Branco e Mc Maha.