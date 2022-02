Romeo Santos lança “Sus Huellas”

O Rei da Bachata, divulga o primeiro single de seu próximo álbum “Formula Vol. 3”; a faixa retrata história de amor inesquecível

O cantor e compositor Romeo Santos apresenta seu mais recente single, “Sus Huellas”. A encantadora bachata, que cativa seus fãs com seu estilo único e icônico, fará parte de seu próximo álbum, “Formula Vol. 3”.

“Sus Huellas” foi composta por Romeo e conta a história de um amor inesquecível que deixa uma marca em sua vida. O tom sensual da música e a letra eletrizante criaram uma irresistível melodia de bachata.

Escute: https://RomeoSantos.lnk.to/SusHuellas

Assista: https://youtu.be/rvmtQvA_cmM

O vídeo foi dirigido pelo renomado diretor Andrew Sandler, filmado em Hollywood com alta qualidade visual e tecnológica, destacando as marcas duradouras que um romance fugaz pode deixar. A letra da música complementa o visual, contando a história de um homem derrotado na busca pelo amor: “Después, cuando no me quede una lesión, renazco un hombre nuevo y seré tuyo, mientras tanto dame tu aportación, a sacarme sus secuelas de mi cuerpo, tantas noches que fui suyo aún la siento” (Depois, quando nenhuma ferida for deixada em mim, renasço um novo homem e serei seu, agora me dê seu apoio, para remover suas sequelas de meu corpo, tantas noites eu fui seu, ainda a sinto).

O lançamento ocorre dias depois de Romeo surpreender os fãs com um trailer de “Fórmula Vol. 3” nas redes sociais. Mostrando um dia frio de inverno, o trailer apresenta seu filho Valentino e dá um vislumbre da produção que está por vir. Com três indicações para o Premio Lo Nuestro de 2022, The King of Bachata promete mais uma produção musical especial para seus milhões de fãs em todo o mundo.

Foto/Reprodução

Sobre o artista

O multipremiado, multiplatina cantor e compositor da música latina Romeo Santos é conhecido como O Rei da Bachata. Ele é o artista latino com mais hits #1 da Billboard durante esta década. A organização de direitos autorais ASCAP o nomeou Compositor do Ano por cinco anos consecutivos, além de apresentá-lo o prêmio especial de Cantor-Compositor do Ano em sua cerimônia mais recente. O Billboard Latin Music Awards o nomeou “Artista do Ano” por dois anos consecutivos, enquanto o principal Billboard Music Awards o nomeou “Artista Latino do Ano”, também por dois anos seguidos.

Seu primeiro álbum solo, “Fórmula, Vol. 1”, passou 17 semanas em primeiro lugar na parada de vendas da Billboard Latin, é certificado 5x platina pela Recording Industry Association of America e gerou cinco singles #1. Seu segundo álbum, “Fórmula, Vol. 2”, passou oito meses em primeiro lugar na parada de vendas latinas da Billboard, é certificado como diamante e também deu origem a cinco singles em primeiro lugar. Seu primeiro single, “Propuesta Indecente”, e o segundo single, “Odio”, feat. Drake, estrearam em primeiro lugar na parada “Hot Latin Songs” da Billboard e permaneceram no topo por três meses.

Santos colaborou com grandes nomes, como Usher, Lil Wayne, Pitbull, Drake, Nicki Minaj, Marc Anthony e Carlos Santana. Este criador multitalentos também apareceu no filme de sucesso de Vin Diesel “Velozes e Furiosos 7” e dublou um personagem no filme de animação “Angry Birds”. Em shows, The King of Bachata fez história como o primeiro latino a se apresentar no novo Yankee Stadium, realizando dois shows esgotados para mais de 50 mil fãs todas as noites. A Rolling Stone classificou sua turnê de 2014 como “uma das melhores do Verão”. Na TV norte-americana, Santos apareceu em programas como “The Bachelor”, “The Today Show” e “The Tonight Show” com Jimmy Fallon. Ele também apareceu no Desfile do Dia de Ação de Graças da Macy’s. Sua última conquista é a de magnata da indústria da música, como CEO da Roc Nation Latin. Este ano, o “Premio Lo Nuestro” concedeu a Romeo Santos o Prêmio ‘Excelência’.