Rock in Rio tem Green Day, Avril Lavigne, Fall Out Boy e Jão no line-up desta sexta

O Rock in Rio vai abusar do punk rock nesta sexta-feira com shows das bandas Green Day e Fall Out Boy, além de uma apresentação de Billy Idol, um veterano do gênero.

Avril Lavigne, conhecida por popularizar o pop punk entre os adolescentes nos anos 2000, é o destaque no palco Sunset -o gênero voltou a ficar popular recentemente com Machine Gun Kelly, Olivia Rodrigo e Willow. A apresentação da canadense ocorre depois do show de pop sofrência do cantor Jão.

A música nacional também aparece no festival com a banda Capital Inicial e num show feito por Di Ferrero e Vitor Kley, que sobem juntos ao palco.

Veja, a seguir, os destaques do line-up desta sexta. Saiba também onde assistir aos shows e a que horas vão ocorrer.

Green Day

A banda de punk, formada nos anos 1980, se apresenta pela primeira vez no Rock in Rio e assume a liderança do palco Mundo nesta sexta. A expectativa é que a setlist do show tenha clássicos como “American Idiot” e “”Wake Me Up When September Ends” -a performance ocorre à 0h10.

Fall Out Boy

É mesmo o dia do punk rock no palco Mundo. Antes do Green Day, às 22h20, o grupo Fall Out Boy se apresenta com um show que deve mesclar hits antigos com músicas lançadas recentemente. A banda foi formada no começo dos anos 2000 e ajudou a tornar o punk um gênero mais popular.

Billy Idol

O cantor britânico é um dos veteranos do punk rock e voz de clássicos como “Rebel Yell” e “Eyes Without a Face”. Ele sobe ao palco Mundo às 20h10.

Capital Inicial

Depois de quatro anos sem lançar algo inédito, o Capital Inicial está finalmente de volta à ativa para a comemoração dos 40 anos de carreira. A banda é a primeira a se apresentar no palco Mundo nesta sexta, às 18h.

Palco Sunset

Avril Lavigne consolida a pegada punk rock do quinto dia de festival. Conhecida por popularizar o gênero entre os mais novinhos nos anos 2000, a canadense passou por São Paulo nesta quarta com um show desanimado e corrido. Resta ver como será sua performance no Rock in Rio, que acontece às 21h15.

Um espetáculo chamado “1985: A Homenagem” antecede a apresentação de Lavigne, às 19h05. A ideia é juntar no palco artistas que se apresentaram na primeira edição do Rock in Rio, caso de Alceu Valença e Elba Ramalho, com cantores da nova geração, como Liniker, Luísa Sonza e Xamã.

Antes, às 16h55, é a vez do cantor Jão se apresentar. Ele, que virou febre entre os adolescentes no último ano, deve fazer um show concentrado no seu disco “Pirata” -a turnê já passou por vários estados do país.

Di Ferrero, que era vocalista da banda NX Zero, abre as apresentações de sexta no palco Sunset num show feito em parceria com Vitor Kley às 15h30. O festival promete que eles vão apresentar seus grandes hits com uma roupagem pop rock.