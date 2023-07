Jojo Todynho responde críticas sobre seu escritório: “De milhões”

A estudante de direito mostrou o seu escritório de direito e os internautas não deixaram de questionar o uso da sala

No primeiro semestre de direito, Jojo Todynho já fez o investimento no seu escritório e mostrou detalhes sobre a decoração aos seus seguidores do Instagram. O tribunal da web não se segurou e questionou o uso da sala, revelando que ela ainda não pode exercer a atividade, e ela respondeu sem papas na língua.

“Está um burburinho na internet, porque eu falei que montei um escritório com tiro de justiça na minha casa. O escritório para eu estudar, fazer as minhas coisas, reunião, um call, e aí uma pessoa falou para mim nos comentários [nas redes sociais], várias pessoas falaram: ‘Nossa, que cafona'”, contou. “Ela não viu que eu mostrei só um pedaço da parede”, explicou a artista.

Jojo continuou explicando para os seguidores que o espaço ainda não estava pronto e faltava alguns detalhes. “Vou mostrar só um pouco da minha cafonice para ela, meu amor. Queria você ser cafona assim, né, bebê? Desculpa, tá? Escritório de milhões, tá?”, ironizou, aos risos.

“Alí o é o tiro da justiça, é isso apenas… vocês acreditam em todas as histórias que leem por aí, eu hein”, comentou.