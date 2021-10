Rizzi Get Busy lança “Plasma”, primeiro álbum da carreira

Com participações de Sant, Clara Lima e Iza Sabino, projeto passa por estilos musicais como drill e funk

Aos 24 anos, o produtor musical Rizzi Get Busy lança, nesta sexta-feira (29/10), o primeiro álbum da carreira. Batizado de “Plasma”, o projeto conta com nove faixas e participações de importantes nomes da cena do rap nacional, como Clara Lima, Victor Xamã e Iza Sabino. O projeto já está disponível em todas as plataformas

digitais.

Para marcar a data, a Dip Muzic também divulga o clipe da faixa “PPRT” com participação do rapper carioca Sant. Na canção, o rapper reflete sobre as vivências da rua e a busca pelos sonhos. “Quão pesado é o equilíbrio entre quem diz desiste e a busca para alcançá-lo?”, indaga Sant em trecho da música.

“Plasma” chega com a característica inconfundível do produtor, que é capaz de conversar com diversos estilos musicais em sua obra. No álbum, Rizzi Get Busy trabalha com elementos do Drill, Boom Bap, Trap, Funk e R&B. “Joguei o manual de instruções fora. Só quis me expressar, imerso de uma maneira onde eu não precisasse pensar em cada ponto da música”, detalha o artista.

O álbum concretiza ainda mais o selo Dip Muzic no mercado da música. A produtora foi criada em 2020, durante a pandemia, por Rizzi Get Busy e o empresário artístico brasiliense Rogério Reis. A Dip é fruto da amizade entre os dois, que surgiu ainda nos tempos de faculdade. Como o próprio nome já diz, a Dip (mergulhar em tradução livre) busca uma produção imersiva nas músicas, inserindo o artista em tudo que envolve o lançamento, desde a parte executiva até a produção musical. Ao longo do último ano, o selo se notabilizou por lançar mensalmente projetos em parceria com nomes conhecidos do cenário, como Lucas Gali e NP Vocal, do grupo PrimeiraMente, Diomedes Chinaski, entre outros.

Em “Plasma”, Rizzi Get Busy mantém essa pegada e trabalha com nomes consagrados como Sant, no trapfunk PPRT, e Clara Lima, que, junto com MIKUYM, traz o R&B para o projeto na faixa CVC. “Pude conhecer o Rizzi de verdade trabalhando no álbum. Foi uma grande satisfação fazer parte desse projeto. Sempre me dediquei 100% ao meu trabalho e encontrar gente que trata a música da mesma forma é sem igual”, relembra Sant.

Uma das músicas é “Amuleto”, já conhecida pelo público. Junto com Sotam, CJota, Yung Dolffo e DaLua, Rizzi Get Busy divulgou o Drill em agosto.

Renan R5 chega envolvente na pegada do funk paulista com a música “Sem Moderação”. Dois artistas em ascensão no rap nacional completam a tracklist: N.I.N.A e PG400, em “Mec”.

Ouça o EP “Plasma”, de Rizzi Get Busy: