Rizzi Get Busy e Sotam viajam até a lua no clipe de “ORLOFF”

Após chegar às plataformas digitais na última semana, a Dip Muzic lança, nesta terça-feira (5/10), o clipe da faixa “ORLOFF”. A música une o instrumental inconfundível de Rizzi Get Busy com o flow marcante de Sotam, mesclando características dos estilos boom bap, ragga e trap.

O resultado é um hip hop cheio de elementos inesperados que retratam a história de um jovem suburbano, abordando desde relacionamentos e festas à dificuldades e superação. “Quando o Rizzi me chamou para fazer essa obra fazia muito tempo que eu não rimava em um boom bap e eu tenho certeza que foi o melhor que eu fiz até o momento”, comemora Sotam.

O videoclipe leva o espectador a uma viagem para a lua. Sob direção de João Barroso e produção da Trupe do Filme, o audiovisual teve como cenários o Vale da Lua, na Chapada dos Veadeiros (GO), as Dunas de Areia de Samambaia Norte e (DF). Conhecida por muitos brasilienses, a SubDulcina aparece como uma balada intergalática no filme. “A ideia é levar quem assiste para vários lugares, brincando com o imprevisível e trazendo a dinâmica que a música tem”, explica o produtor executivo e roteirista do clipe, Rogério Reis.

O som é grande candidato a hit de “PLASMA”, primeiro álbum da carreira do produtor musical. “As sessões foram mágicas! Sou suspeito de falar, mas ORLOFF é uma das minhas músicas favoritas. Foi a música que deu o start para o álbum, que fez as coisas caminharem até chegarmos em PLASMA”, exalta Rizzi Get Busy.

“ORLOFF” é o último lançamento de Rizzi Get Busy antes do álbum “PLASMA”, previsto para o mês de outubro. O trabalho vai reunir grandes nomes do rap nacional distribuídos em nove faixas, entre eles Sant, Clara Lima, Victor Xamã e Renan R5.