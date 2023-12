Restart anuncia novos shows da turnê ‘Pra Você Lembrar’

Banda passará por mais seis cidades ao decorrer do ano com o show de despedida; novas datas serão abertas em breve

Os fãs da Restart têm motivos de sobra para comemorar: a banda acaba de anunciar mais datas em 2024 da turnê “Pra Você Lembrar”. Passando por Recife, Santos, Campinas, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e São José dos Campos com o grandioso show da turnê, a Restart seguirá realizando verdadeiros espetáculos neste que será o último ano de existência da banda. As vendas para os novos shows abrem dia 20 de dezembro.

Neste ano, os primeiros shows da banda após oito anos de hiato ocorreram no Sudeste e no Sul do país, todos de grande sucesso de público e repercussão, e repletos de sucessos que marcaram uma geração inteira. A turnê Pra Você Lembrar teve início em São Paulo, em outubro, lotando duas noites no Espaço Unimed. Somando os 6 shows, o público foi de mais de 34 mil pessoas. Agora a Restart segue por mais cidades e datas no próximo ano e prepara ainda mais novidades.

Com mais de meio milhão de discos vendidos e turnês que moveram multidões, a Restart é um fenômeno não só com suas músicas, mas também com influência na moda e no comportamento de milhares de fãs engajados, com presença massiva, especialmente no universo virtual. Com um simbolismo marcante para uma geração inteira, Pe Lu, Pe Lanza, Thomas e Koba se apresentam em uma versão mais atualizada e inédita, em sintonia com a modernidade e mais unidos do que nunca, para celebrar essa despedida.

A Mynd, maior agência de marketing de influência e entretenimento do país, é a responsável pelo empresariamento da banda e produção executiva da turnê, abrangendo em seu escopo toda a estratégia e planejamento 360°, em parceria com a TS Music, produtora conceituada responsável por executar grandes shows e gravações nacionais e internacionais.

Confira a agenda atualizada da Turnê “Pra Você Lembrar” em 2024:

20 de janeiro – Classic Hall – Recife, PE

9 de março – Expo D. Pedro – Campinas, SP

16 de março – Morro da Urca – Rio de Janeiro, RJ

30 de março – Portuários – Santos, SP

6 de abril – Arena Hall – Belo Horizonte, MG

13 de abril – Palácio Sunset – São José dos Campos, SP