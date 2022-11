‘Resenha & Brasa’: Clara Lima e Music House lançam programa de bate-papo com churrasco

Os vídeos vão ao ar toda quarta-feira; o primeiro contou com a presença de Yunk Vino e Nicolau Klabin

Troca de ideia, música e muito churrasco! Essa é a proposta do “Resenha & Brasa”, que estreou nesta quarta-feira (9), no canal da Music House no YouTube. Idealizado e apresentado pela rapper mineira Clara Lima, o programa recebeu o cantor Yunk Vino e o produtor Nicolau Klabin em seu primeiro episódio. Assista:

Parte da programação da primeira casa de música criativa do Brasil, o projeto traz papos soltos com artistas que vêm se destacando na cena e produtores que atuam nos bastidores do mercado musical, tudo isso sob o tempero de Clara Lima. Toda essa descontração permite que o quadro traga histórias inéditas sobre a vivência na música. Além disso, o público pode acompanhar de perto o preparo das melhores receitas do rap nacional.

Paixão por gastronomia

O “Resenha & Brasa” nasceu da união de duas paixões de Clara: a música e o churrasco. Apaixonada pela área, a artista chegou a cursar gastronomia e agora pode mostrar seu outro talento para o público. “A galera que me acompanha já está ligada que eu gosto muito de cozinhar. Sempre quis fazer uma parada que unisse esses dois talentos e agora chegou a oportunidade. Espero que fiquem com água na boca e curtam os papos dos episódios”, destaca.

O programa será lançado sempre às quartas-feiras, às 17h. Com formato original no mercado nacional, a expectativa é de que o projeto se torne uma referência na mescla entre entretenimento, música e culinária. “O Resenha & Brasa é um dos pioneiros aqui da Music House e faz parte do processo de apresentação do conceito da casa para o mercado”, explica Pedro Plinta, manager da Music House. “Com certeza não tinha nome melhor para enfrentar esse desafio com a gente do que a Clara Lima, que é super querida no meio musical e está fazendo um grande trabalho no comando da apresentação. Tenho certeza que por muito tempo o programa será um dos carros-chefe de conteúdos autorais da casa”, finaliza.

Foto: Divulgação

Sobre a Music House

Primeira casa criativa de música do Brasil, a Music House tem como proposta criar uma atmosfera para unir ideias, selos e artistas. O espaço conta com estúdios de música, fotografia, podcast e hospedagem em sua estrutura. Além disso, fomenta o canal no YouTube, trazendo conteúdos exclusivos sobre o dia a dia artístico de quem passa pela casa.

Sobre Clara Lima

Nascida e criada na Zona Norte de Belo Horizonte (MG), Clara Lima iniciou sua trajetória nas batalhas de rima da capital mineira, sendo a primeira mulher a representar Minas no Duelo Nacional de MC’s. A rapper, que também já fez parte do conjunto DV Tribo, ao lado de nomes como Djonga, FBC e Hot & Oreia, já lançou os EPs Transgressão (2013) e Só Sei Falar de Amor (2021), e o álbum: Selfie (2019). Em 2022, a cantora uniu rap e MPB no projeto Som Que Vem da Alma. Agora, se aventura apresentando o programa Resenha & Brasa.