Plebe Rude lança lyric vídeo “A Quieta Desolação”

Na última sexta-feira (25), os veteranos da Plebe Rude lançaram mais um single da série “Evolução”, um trabalho temático, dividido em duas etapas, que narra o desenvolvimento do homem desde os primórdios. A faixa “A Quieta Desolação” conta com a participação da cantora mirim Ana Carolina Floriano, que participou recentemente do programa The Voice Kids.

A artista de 13 anos já havia feito uma parceria com a Plebe Rude na canção “Nova Fronteira” do álbum “Evolução, Volume 1”, lançado em 2019. “Sentimos que a voz dela casou perfeitamente com as músicas. Foi o diretor de ‘Evolução, O Musical’, cuja produção foi interrompida pela pandemia, Jarbas Homem de Mello, que indicou vários nomes e nos encantamos com a Ana Carolina Floriano”, revela o vocalista Philippe Seabra.

Seabra, que é o autor de “A Quieta Desolação” diz que a faixa aparece no musical “Evolução” no episódio 10 do segundo volume.

“É o momento quando o Homo sapiens, já bastante evoluído, olha para o céu e vê o espaço, a começar pela lua, como alternativa à terra, já que este não soube cuidar. A música foi inspirada nas primeiras palavras do segundo homem na lua, o companheiro de Neil Armstrong, Buzz Aldrin, quando teve a sua chance de pisar na lua naquele momento em 1969 tão marcante para a humanidade. Ele falou ‘Linda vista, magnifica desolação’”, conta o músico, que ainda produziu a faixa, mixada por Kyle Kelso e masterizada por Guto Gonzalez.

O novo single ganhou nesta segunda-feira (28) um lyric vídeo assinado por Fernando Dalvi, responsável também pela arte de capa de “A Quieta Desolação”.

A Plebe Rude ainda tem alguns planos para este ano, e a volta definitiva aos palcos é um deles. “Queremos voltar à estrada depois desses dois anos de pandemia, lançar o volume 2 de Evolução e preparar um DVD ao vivo acústico”. Os fãs da banda agradecem!

