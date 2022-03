Raça Negra revela primeira participação do DVD ‘O Mundo Canta Raça Negra’

Dilsinho será um dos convidados da gravação que acontecerá dia 22 de março na Arena Petry, em Florianópolis

Tudo fica melhor quando todo o mundo canta Raça Negra. É com essa energia que, a partir desta segunda-feira (7), todos os canais oficiais da banda iniciam a divulgação dos nomes das participações especiais do DVD “O Mundo Canta Raça Negra” que será gravado dia 22 de março na Arena Petry, em Florianópolis. Dilsinho foi o primeiro nome revelado.

“O Dilsinho é um cara que eu adoro e um dos grandes nomes dessa nova geração do pagode romântico. Já nos cruzamos em programas de televisão, shows, eventos e tenho certeza de que o talento dele irá contribuir, e muito, para o resultado do trabalho”, fala Luiz Carlos.

Dilsinho já expressou, em entrevistas, a admiração pela banda e de como o Raça Negra abriu as portas para que a nova geração pudesse inovar. Contou também que um dos seus primeiros shows solo foi abrindo um show do Raça Negra, no Rio de Janeiro. A conexão é antiga.

Foto/Reprodução

Há 38 anos o Raça Negra continua sendo um fenômeno. Suas músicas tornaram-se atemporais e transitam por todos os públicos e gerações. Formado em São Paulo, em 1983, o grupo foi pioneiro no segmento do samba romântico, sendo o primeiro a tocar em uma rádio FM. Responsável pela popularização do gênero nos meios de comunicação, o Raça Negra emplacou um hit atrás do outro e até hoje segue atraindo público e mídia.

Em 1990 a banda emplacou inúmeros sucessos como “Cigana”, “Doce Paixão”, “Cheia de Manias”, entre outros, e deu início a era do samba paulista, que invadiu as rádios populares. O sucesso se manteve por boa parte da década e, na ocasião, a banda chegou a ter o maior cachê cobrado por um show nacional.

A canção “É Tarde Demais” está no Guinness (livro dos recordes) como a música mais tocada em um único dia no mundo: 600 vezes em 20 de julho de 1995. O Raça Negra abriu as portas para o sucesso de muitos grupos que vieram depois deles, beneficiando não só eles, mas todo o segmento, inclusive carreiras já existentes.

Hoje, com a era da tecnologia, redes sociais e streamings, o Raça Negra alcançou números ainda mais expressivos. São 23 milhões de ouvintes e 580 milhões de plays no Spotify, mais de 100 milhões de plays na canção “Cheia de Manias”, 12 milhões de seguidores nas redes sociais, 1.1 bilhão de visualizações no YouTube e 120 milhões de views com a hashtag #RacaNegranoTiktok.

Serviço

Gravação DVD “O Mundo Canta Raça Negra”

Data: 22 de março de 2022

Ingressos: https://uhuu.com/evento/sc/sao-jose/gravacao-dvd-raca-negra-9950#/

Abertura dos Portões: 20h

Horário início do show: 22h

Local: Arena Petry – São José/SC – Grande Florianópolis

Classificação: De 12 a 16 anos acompanhados dos pais ou responsáveis.

Aviso Importante

PROTOCOLO EVENTO SEGURO:

Todas as novas normas de segurança serão seguidas conforme o protocolo Evento Seguro, regulamentado pelo Decreto Estadual nº 1.371 da Secretaria de Estado da Saúde (SES) de Santa Catarina. Na entrada do evento, será necessária a apresentação da comprovação legal do sistema vacinal completo, por meio do aplicativo CONECTE SUS, ou laudo RT-qPCR negativo realizado nas últimas72h, ou exame de antígeno para SARS-Cov-2 por swab negativo realizado nas últimas 48 horas. Menores de idade, entre 14 e 17 anos, podem acessar o evento apenas com a primeira doe da vacina.

