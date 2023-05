“Queremos que ele seja independente”, afirmam Henrique e Juliano sobre o Festival Surreal

Em entrevista ao JBr, dupla fala sobre o evento que chega a Brasília neste sábado (6)

Amanda Karolyne

Gigantes do sertanejo, a dupla Henrique & Juliano desembarca em Brasília com o festival Surreal nesta sexta-feira (6), no estacionamento da Arena BRB Mané Garrincha. Dois novos lançamentos da dupla, “Traumatizei” e “Rancorosa”, estão há mais de um mês entre as 30 mais ouvidas na plataforma de streaming Spotify. Além dos sucessos cantados pela dupla em um palco 360º, a festa Surreal também conta com as apresentações de Bhaskar, Zé Vaqueiro e Felipe Amorim.

Segundo o cantor Juliano, eles sempre ficam muito animados em voltar para Brasília, muitos momentos importantes da carreira da dupla aconteceram aqui. “É bacana demais receber o carinho de vocês e poder retribuir pouco em cima do palco”, comenta, em entrevista ao Jornal de Brasília.

Ele conta que a ideia do Surreal, é que ele seja um festival independente de ter Henrique e Juliano em cima do palco. “Nós queremos que ele seja independente, que os artistas sintam vontade de tocar no festival, e também gostamos da ideia de proporcionar uma experiência única onde o público possa aproveitar diversos ritmos e ativações espalhadas no festival”, destaca. O festival foi pensado com todo o cuidado desde a limpeza dos banheiros, atrações diferentes e um palco que seja inesquecível para quem presenciar.

As duas músicas integram o EP To Be “Ao Vivo Em Brasília”, cujo a primeira parte do projeto foi gravada no Mané Garrincha em 2022, com mais de 50 mil pessoas presentes. A segunda parte do projeto está para sair. “Eu converso muito com o ‘Manin’ sobre o lançamento da segunda parte do ‘To Be’, a gente tem novas ideias o tempo todo, mas até o momento queremos seguir lançando uma inédita e uma regravação junto até o final do ano”, declara. Por enquanto eles fazem a divulgação da parte gravada ao vivo em Brasília, com a expectativa de deixar aquele gostinho de quero mais, para ver o resultado do que foi gravado na Times Square, em Nova York. “Até agora parece que foi um sonho para gente tudo o que aconteceu lá, vai ser uma atmosfera bem diferente, as gravações da segunda parte”, completa. Eles foram os primeiros brasileiros a gravar na Times Square.

A dupla sentiu vontade de criar algo diferente para percorrer as principais praças do país. “Gostamos de nos sentir próximos do nosso público, por isso somos apaixonados pela ideia do palco 360º, a galera fica pertinho da gente de todos os lados”, afirma. Eles também tinham vontade de se apresentar em um festival que tivesse diversos ritmos, mesclar diversos públicos, fazer um dia diferente na vida das pessoas. E assim, eles começaram a desenhar o Surreal, ‘para levar uma experiência literalmente surreal para o povo’.

A festa Surreal passou por São Paulo recentemente. O evento reúne uma mistura de cores, sensações e experiências únicas. Os irmãos participam ativamente de cada etapa do projeto.

Surreal Brasília

Henrique & Juliano, Bhaskar, Zé Vaqueiro, Felipe Amorim, Doze por Oito

Sábado, 06 de maio

A partir das 16h

Estacionamento do Estádio Nacional Mané Garrincha

Ingressos a partir de R$ 167 no site da Guichê Web

Mais informações: https://surrealtickets.com.br/