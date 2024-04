Quem era MC Dieguin Md, funkeiro que morreu afogado

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS)

QUEM ERA ELE?

O nome do cantor era Diego Kauã Oliveira Santos e ele tinha 20 anos. MC Dieguin era seguido por 121 mil pessoas no Instagram, 275 mil seguidores no Kwai e tinha 236 mil inscritos no YouTube.

Ele compartilhava momentos de curtição e vídeos produzindo músicas. Diego aparecia na companhia de mulheres e ostentando compras, tatuagens, joias e carros.

O funkeiro também era religioso. Um de seus destaques no Instagram se chama “Vida em Cristo” e o mostra frequentando uma igreja. No primeiro deles, ele escreveu: “Uma nova etapa na minha vida vai começar. Cansei de viver pro mundo”.

Em contato com Splash, a Polícia Civil informou que a vítima estava gravando um conteúdo para seu canal na internet, pulou na água e começou a se debater. Testemunhas que estavam junto a vítima tentaram salvar o jovem, mas não tiveram sucesso na tentativa de resgate.

Ainda segundo a Boletim de Ocorrência, o Corpo de Bombeiros foi acionado para socorrer o cantor. Entretanto, os bombeiros não conseguiram resgatar o artista com vida.

A Polícia Civil investiga a morte do jovem na represa do Salto Grande, na cidade de Americana. O Boletim de ocorrência foi registrado como morte suspeita no 4º DP de Americana, onde foi requisitado laudo pericial e segue para investigações do ocorrido.

O corpo de MC Dieguin Md será velado nesta quinta-feira (18), às 7h, no Cemitério Central Paulinia, na cidade de Paulínia (interior de São Paulo). O sepultamento está marcado para ocorrer às 09h50, no Cemitério das Palmeiras.