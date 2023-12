Quarta edição do Fazendinha Sessions está no ar

“Trem Perfeito” chega às plataformas nesta sexta (22), com participação de nomes como Mc Ryan SP, João Gomes, Mari Fernandez, Luan Pereira

O “Fazendinha Sessions #4: Trem Perfeito” está no ar! Com participações de artistas como Mc Ryan SP, João Gomes, Zé Felipe, US Agroboy, Luan Pereira, Mari Fernandez e Mayck & Lyan, esta edição era aguardada pelo público que vem acompanhando o projeto que une gêneros musicais como agro, piseiro, funk e sertanejo.

O Fazendinha Sessions já conta com mais de 200 milhões de streams acumulados em apenas três edições. O projeto, criado em 2022, desbravou novos horizontes ao reunir artistas de diferentes gêneros e criar experiências inéditas, pavimentando o caminho para uma era de inovação e criatividade. Agora, para fechar 2023, em “Trem Perfeito”, a letra deixa claro essa mistura de ritmos: “O trem perfeito / Fazendinha 4 tá desse modelo / É funk, piseiro, agro e sertanejo / A mistura que bate no Brasil inteiro”.

Vale destacar ainda que o projeto tem sido crucial para a consolidação do ‘agronejo’ em todo o país, destacando a identidade do ‘agroboy’ e celebrando a vida da roça e do agronegócio. “O projeto não apenas quebra barreiras musicais, mas também se estabelece como um movimento que redefine a paisagem da música brasileira, destacando-se como um projeto único que transcende gêneros e conecta audiências diversas”, conclui Jota Lennon, um dos fundadores do Fazendinha e artista do Us Agroboy.