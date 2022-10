Promessa do piseiro, cantora Milena Araújo lança nova música

“Você me faz mulher” é esquenta para o DVD “Pôr-do-Sol”

A cantora Milena Araújo lançou, nesta terça-feira (4), a faixa “Você me faz mulher”. A canção vem antecipando o DVD “Pôr-do-Sol”, que deve ser lançado ainda neste ano.

Natural de São Caetano do Sul (SP), a jovem, radicada em Alagoas, é uma das revelações do ritmo que está dominando o Brasil. Com passagens em bandas renomadas do forró, Milena retorna aos palcos com novos sucessos. Dona da música chiclete “Não Te Quero Mais”, que figurou entre as mais tocadas nas rádios de Alagoas e do interior de São Paulo, em 2012, ela aposta em uma batida dançante, mas sem deixar o romantismo de lado.

“Essa nova música é um esquenta para o lançamento do meu DVD, que deverá sair ainda este ano. É uma composição minha, que eu havia escrito há algum tempo. Estou feliz com a recepção inicial do público sobre a canção. Estou na expectativa que essa música me leve a patamares ainda maiores. Espero que as pessoas gostem bastante”, comenta Milena.

Prestes a lançar o seu primeiro projeto audiovisual, o popular DVD, batizado de “Pôr-do-Sol”, a cantora deve se apresentar em estados do Nordeste, Centro-Oeste e Sudeste nos próximos meses. “Já estamos com uma procura bastante grande para o fim do ano e início do próximo ano. Devo me apresentar em algumas capitais importantes, como Brasília, Goiânia, São Paulo, Maceió e Aracaju, por exemplo. A repercussão e expectativa para o lançamento do meu primeiro projeto audiovisual estão bem positivas”, explica a artista.