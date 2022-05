Projeto ‘Marcão Britto e Thiago Castanho – Charlie Brown Jr. – 30 anos’ chega aos palcos

As apresentações já foram confirmadas em São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre e Santa Catarina, durante o mês de junho e julho

A união de 2 dos fundadores da banda Charlie Brown Jr. e autores de grandes hits do grupo, como :“Proibida pra mim”, “Zoio de Lula”, “Rubão”, “Só os Loucos Sabem”, “Papo Reto” e “Céu Azul”, retorna aos palcos com um grande projeto.

2022 é o ano que Charlie Brown Jr comemora 30 anos e também é o ano que se celebra os 25 anos do primeiro lançamento, “Transpiração Contínua e Prolongada”, que levou o grupo, formado pelos 5 caras de Santos, do Underground ao topo do cenário musical em 1997.

Eles foram capazes de tornar o CBJR uma das maiores bandas nacionais, com músicas atemporais, que são passadas de geração para geração e conquistando a cena do rock até os dias de hoje.

Após 9 anos decidiram se unir para comemorar esses dois momentos especiais de suas carreiras, lançando o projeto “Marcão Britto e Thiago Castanho – Charlie Brown Jr. – 30 anos”, voltando aos palcos juntos para tocar os grandes sucessos da banda.

Uma verdadeira viagem ao tempo, onde os fãs lá do começo dessa história e os novos fãs terão a oportunidade de curtir ao vivo as músicas que se tornaram trilha sonora de muitos momentos em suas vidas.

Com a participação dos músicos que fizeram parte da trajetória da banda, para completar o show, a presença do virtuoso baixo de Heitor Gomes e uma novidade nos palcos do Charlie Brown Jr , as duas baterias de Bruno Graveto e Pinguim Ruas. Fechando o time, os vocais ficam por conta de Egypcio ( Tihuana ), com toda sua personalidade, representando e respeitando a história.

O grande objetivo do projeto é a celebração de uma história, celebração do rock, da amizade e dos fãs, que mantêm vivo esse legado até hoje. É um agradecimento em forma de música e com a energia que sempre foi compartilhada.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Shows confirmados:

25 de junho – Qualistage – RJ

7 de julho – Teatro do Bourbon Country – Porto Alegre

8 de julho – Hard Rock Live Florianópolis – Santa Catarina

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

30 de julho – Vibra São Paulo – SP