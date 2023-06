Prince completaria 65 anos e “Purple rain” é sua música mais tocada no Brasil

Ecad fez levantamento sobre o legado musical do artista americano que tem seus direitos autorais garantidos no país

Prince foi um dos ícones da música na década de 80 e suas canções fazem sucesso até hoje. O cantor e compositor americano completaria 65 anos, nesta quarta-feira, dia 07, se estivesse vivo, e o Ecad (Escritório Central de Arrecadação e Distribuição) aproveitou a data para fazer um estudo sobre as músicas mais tocadas do artista no Brasil.

“Purple rain” foi o destaque do levantamento e ficou na liderança do ranking das canções de autoria de Prince que os brasileiros mais ouviram nos últimos 10 anos nos principais segmentos de execução pública. Na segunda e terceira posições desse ranking ficaram “Kiss” e “Nothing compares 2 U”, que ficou conhecida na voz da Sinead O’Connor.

O artista tem um total de 1.175 obras musicais e 609 gravações cadastradas no banco da gestão coletiva da música no Brasil. As obras musicais são as suas composições, com letra e/ou melodia. Já as gravações são registros de obras musicais disponibilizadas de forma digital (como no streaming) ou em suporte físico (como um DVD). Com isso, uma mesma obra musical pode ter diferentes gravações, como, por exemplo, a original, uma versão acústica ou um show gravado para um DVD. Essas gravações podem ter sido feitas por Prince ou outros intérpretes e em qualquer país.

Prince nos deixou em 21 de abril de 2016, aos 57 anos. O cantor e compositor, assim como qualquer artista estrangeiro, tem os seus direitos autorais de execução pública garantidos no país porque as associações de gestão coletiva (Abramus, Amar, Assim, Sbacem, Sicam, Socinpro e UBC) possuem contratos de representação ou reciprocidade com sociedades estrangeiras da mesma natureza em todo o mundo. Desta forma, quando uma música estrangeira é tocada, o Ecad arrecada os valores referentes aos direitos autorais dessa execução e os distribui para as associações brasileiras, que garantirão os repasses a esses artistas de outros países.

Além disso, como determina a Lei dos Direitos Autorais (9.610/98), os herdeiros de Prince terão direito a receber os rendimentos por suas canções por 70 anos após a sua morte (ou de autores parceiros, no caso de músicas feitas em parcerias).

Ranking das músicas de autoria de Prince mais tocadas no Brasil nos últimos 10 anos nos principais segmentos de execução pública (Rádio, Shows, Música ao vivo, Casas de Festas e Diversão, Sonorização Ambiental, Carnaval e Festa Junina).

Posição Música Autores 1 Purple rain Prince 2 Kiss Prince 3 Nothing compares 2 U Prince 4 When doves cry Prince 5 Manic monday Prince 6 Raspberry beret Prince 7 I feel for you Prince 8 1999 Prince 9 I wanna be your lover Prince 10 Love thy will be done Marrero Marta E / Prince