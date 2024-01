Preta Gil, MC Kevinho e Menos é Mais: as novidades da semana

Quer saber o que há de novo na música nacional? Confira esta seleção com 10 novidades dos artistas brasileiros na última semana

O verão continua e pede músicas para curtir a estação. Para isso, Preta Gil chega preparando terreno para novo álbum, MC Kevinho retorna com lançamento e Menos é Mais traz um novo EP.

Ícaro & Gilmar, 2ZDINIZZ e Budah também chegam com lançamentos para o público. Confira estes e outros trabalhos nesta seleção de novidades que o JBr preparou:

SANT fala sobre se permitir

O rapper SANT disponibilizou na última terça (16) o clipe da faixa “Seu”. A música faz parte do álbum “de: para:” e parte da ideia de que paixões casuais e momentâneas em são vividas por todos aqueles que se permitem.

2ZDINIZZ

Na última terça (16), 2ZDINIZZ lançou o single “Erro Favorito”. O artista faz parte é um dos rapper apresentados pela Hip Hop Rare, selo musical do rapper L7NNON.

Menos é Mais traz mais pagode!

Nesta quinta (18), o grupo Menos é Mais lança o segundo EP do projeto “Virado no Pagode”. O compilado com três músicas inéditas está disponível nas plataformas de áudio.

Ícaro & Gilmar continuam projeto sonhador

A dupla Ícaro & Gilmar lançou, nesta quinta (18), o primeiro compilado do projeto “Nunca Deixe de Sonhar”. Projeto conta com 7 faixas, onde são 4 inéditas e 3 já lançadas, e está disponível nas plataformas de áudio, além da parte audiovisual no YouTube.

Vic’s music is on the table

Conhecida por seus trabalhos de dublagem em “Trolls”, da Netflix, e no jogo “The Last Of Us”, Vic Brow lança seu novo EP nesta quinta (18). A produção, chamada “The Book Is On The Table” conta com 4 faixas em inglês e conta com a participação de Gab Ferreira.

Preta Gil e um retorno iluminado

“De volta ao Sol” é o nome do novo EP de Preta Gil e também o nome da primeira música do trabalho. A faixa é um feat. da cantora com o DJ e produtor, Ruxell e fica disponível nesta sexta (19).

Budah e a música na medida certa

Nesta sexta (19), Budah lança a faixa “Medida Certa”, que traz as colaborações de Aka Rasta e Sotam. O novo trabalho da rapper está disponível em todas as plataformas digitais.

Brunno Ramos chega com novo single

Nesta sexta (19), o trapper Brunno Ramos apresenta seu novo single. Intitulada “Fonte”, a faixa chega com um videoclipe e está disponível nas plataformas digitais.

Cê acredita? MC Kevinho está de volta

Conhecido pelo hit “Olha a Explosão”, MC Kevinho retorna à música com o lançamento da faixa “Tropical”, que conta com a participação de MC Rogerinho. A faixa fica disponível nesta sexta (19).

DFONNSO tem amor de sobra

Nesta sexta (19), o cantor DFONNSO lança a faixa “Ostenta Amor”. O single chega acompanhado de vídeo visualizer e busca transmitir esperança e positividade em tempos de preocupação com status social e julgamentos alheios.