A banda Placebo lançou, na quarta-feira (7), cover de ‘Shout’, uma versão do icônico single da banda Tears For Fears. A canção original atingiu o número 1 na Billboard Hot 100 em 1985 e se junta a uma rica linhagem de versões de covers do Placebo dos anos 80.

Nesta última interpretação de Placebo, ‘Shout’ se torna uma marcha industrial inquietante. Dado que o compositor original do single Roland Orzabal disse que ‘Shout’ se preocupa com o protesto político, ele também faz uma continuação adequada do último lançamento do álbum Never Let Me Go, de Placebo, que se marcou com comentários sobre Sábadouração tecnológica, crescente intolerância e a crise climática.

Ouça a versão:

Turnê

O Placebo embarca em uma turnê esgotada no Reino Unido e na Europa no final deste ano. Veja os ingressos e confira as datas:

Turnê PLACEBO Reino Unido + Europa

OUTUBRO 2022

Sábado 1 – Frankfurt, Germany – Festhalle

Terça 4 – Stuttgart, Germany – Schleyerhalle

Quinta 6 – Berlin, Germany – Mercedes-Benz Arena

Sábado 8 – Copenhagen, Denmark – Vega – SOLD OUT

Segunda 10 – Oslo, Norway – Sentrum Scene – SOLD OUT

Terça 11 – Stockholm, SQuartaen – Cirkus – SOLD OUT

Quinta 13 – Helsinki, Finland – Ice Hall Black Box

Sexta 14 – Tallin, Estonia – Saku Arena Black Box

Segunda 17 – Warsaw, Poland – Expo XXI Hall 3

Quarta 19 – Leipzig, Germany – Quarterback Immobilien Arena

Sábado 22 – Hamburg, Germany – Barclaycard Arena

Segunda 24 – Amsterdam, Netherlands – Ziggo Dome

Quarta 26 – Munich, Germany – Olympiahalle

Quinta 27 – Milan, Italy – Mediolanum Forum

Sábado 29 – Zurich, Switzerland – Samsung Hall

Segunda 31 – Prague, Czech Republic – O2 Universum

NOVEMBRO

Quarta 2 – Vienna, Austria – Stadthalle

Sexta 4 – Esch El Azette, Luxembourg – Rockhal

Segunda 7 – Cologne, Germany – Lanxess Arena

Terça 8 – Antwerp, Belgium – Sportpaleis

Quinta 10 – Nancy, France – Zenith

Sexta 11 – Paris, France – Accorhotels Arena – SOLD OUT

Domingo 13 – Bordeaux, France – Arkea Arena

Segunda 14 – Rennes, France – La Liberte – SOLD OUT

Sexta 18 – Portsmouth, UK – Guildhall – SOLD OUT

Sábado 19 – Brighton, UK – Brighton Centre – SOLD OUT

Segunda 21 – Liverpool, UK – Eventim Olympia – SOLD OUT

Terça 22 – Manchester, UK – O2 Victoria Warehouse – SOLD OUT

Quinta 24 – Cardiff, UK – Motorpoint Arena

Sábado 26 – London, UK – O2 Brixton Academy – SOLD OUT

Domingo 27 – London, UK – O2 Brixton Academy – SOLD OUT

Terça 29 – Leicester, UK – De Segundatford Hall – SOLD OUT

Quarta 30 – Leeds, UK – O2 Academy Leeds – SOLD OUT

DEZEMBRO

Sexta 2 – Newcastle, UK – O2 City Hall – SOLD OUT

Sábado 3 – Glasgow, UK – O2 Academy Glasgow – SOLD OUT

Segunda 5 – Dublin, Ireland – 3 Arena

Quarta 7 – Cambridge, UK – Corn Exchange – SOLD OUT

Quinta 8 – Birmingham, UK – O2 Academy 1 – SOLD OUT