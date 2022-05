PJ Morton reflete os altos e baixos da vida em novo álbum

O trabalho do artista multipremiado “Watch The Sun” tem participações de Stevie Wonder, Nas, Jill Scott, Wale e muito mais

O cantor, compositor e produtor musical americano PJ Morton lança seu novo álbum, “Watch the Sun”. O trabalho é um sincero registro sobre os altos e baixos da vida e conta com participações especiais de Chronixx, JoJo & Mr. Talkbox, Stevie Wonder & Nas, Wale, Jill Scott & Alex Isley, El DeBarge, Zacardi Cortez, Gene Moore, Samoht, Tim Rogers e Darrel ‘MusiqCity’ Walls. Este é um lançamento da Morton Records/EMPIRE que chega junto de um clipe em animação para “Be Like Water”, parceria com Stevie Wonder e Nas.

Ouça “Watch the Sun”:aqui

“Estou sendo mais honesto, mais autêntico e mais aberto do que já fui no passado”, diz PJ Morton. “Por mais que as pessoas saibam sobre mim, sou bastante reservado sobre detalhes. Agora eles se manifestaram com letras que me empurraram – não apenas indo com a primeira coisa ou que parecia bom, mas certificando-me de que eu me desafiasse a ir mais fundo”.

O novo trabalho – seu 14° álbum -, marca uma fase especial na carreira do artista, que tem se apresentado por todo o mundo ao lado do Maroon 5 e acabou de ganhar o Grammy pela sua colaboração no álbum “We Are”, de Jon Batiste. Este é o quarto ano seguido com vitórias no Grammy para Morton, cuja carreira pautada pela versatilidade e pela coletividade da criação musical se manifesta em “Watch the Sun”.

Foto/Reprodução

“Uma das minhas principais regras é não pensar em convidados enquanto estou criando. Quando você pensa primeiro no convidado, torna-se sobre o que seria melhor para eles, no lugar de ser algo melhor para a música. Cada convidado está lá de uma maneira super intencional – não por quem eles são, mas porque eles se encaixam nessas canções”, conta ele.

“Watch The Sun” está disponível em todos os serviços de música digital.

Tracklist:

Love’s Disease

Biggest Mistake

Please don’t walk away

Watch the sun (feat. Chronixx)

My Peace (feat. Jojo & Mr. Talkbox)

Be Like Water (feat. Stevie Wonder & Nas)

So Lonely (feat. Wale)

Still Believe (feat. Jill Scott & Alex Isley)

Lil’ Too Heavy

On my way (feat. El DeBarge)

The Better Benediction (Zacardi Cortez, Gene Moore, Samoht, Tim Rogers & Darrel ‘MusiqCity’ Walls)

