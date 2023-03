Entrevista: Patricia Marx e Wado lançam o disco “Marxwado”

Disco tem sete faixas e é, segundo Wado, “um encontro dos dois”. Artistas falam sobre o projeto em entrevista ao JBr

Parceiros desde a releitura de “Aquele Frevo Axé”, de Caetano Veloso, os cantores Patricia Marx e Wado se unem novamente, desta vez para o lançamento de um álbum com sete faixas, entre inéditas e regravações. “Marxwado” nasceu para o mundo nesta sexta-feira (3).

Natural de São Paulo-SP, Patricia Marx começou sua carreira ainda criança no programa de calouros “O clube da Criança”, apresentado pela Xuxa na extinta TV Manchete. Depois, atuou na gravadora “Trama”, de João Marcelo Gomes, filho da cantora Elis Regina. Neste período, começou a compor e não parou mais. Já o alagoano Wado começou na música em 2001. Já produziu o cantor Marcelo Camelo e gravou com nomes como Chico César, Zeca Baleiro, Mallu Magalhães, entre outros.

Patricia e Wado se conheceram por intermédio do também cantor Sérgio Martins e se juntaram para a colaboração da regravação da música “Aquele Frevo Axé” e não deixaram mais de trabalhar em parceria. “Nós cantamos na mesma região, combina muito”, comenta Patricia, em entrevista ao Jornal de Brasília. “Quando a gente toca na mesma oitava, parece a mesma pessoa, é muito engraçado. Precisamos ter esse cuidado para escolher a oitava certa, essas coisas”, complementa Wado, exaltando o entrosamento dos dois. “Músicas que são mais pops eu vou junto com ela.”

Patricia Marx e Wado. Foto: Divulgação/Biga Pessoa

Durante a produção de “Marxwado”, Patricia encaminhou para Wado uma playlist de faixas antigas, passando mais ou menos a ideia do que ela queria. “Eu sou da old school, não achei que ele fosse gostar das músicas, pois eram muito antigas, algo como Bossa Nova, Maysa. Mas ele conseguiu transformar essa linguagem em algo atual e familiar para ele”, explica a cantora.

“O disco ficou com a cara do nosso encontro”, declara Wado.

Por conta da distância dos dois — Patricia mora no Rio e Wado em Alagoas, eles foram trocando ideias via apps de mensagem. Ambos contaram com o suporte de amigos e músicos nos dois estados. “A escolha do repertório é muito da Patrícia, por conta da distância dos instrumentos na hora da gravação. Pode até parecer que são dois discos diferentes, pelo contrário, é um disco do encontro dos dois”, declara o cantor.

O projeto, que é pequeno e singular, não foi idealizado para fins comerciais ou de marketing. Trata-se de um disco que se compromete com a música, afirmam ambos. “A gente nem pensou no marketing, foi pela arte. Até abandonamos algumas coisas, para deixar ambos felizes”, concordam os dois.

“Marxwado” pode ser ouvido em todas as plataformas digitais.