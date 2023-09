Os Bruto Manda está de volta

Sucesso na voz de Bruno & Barretto em 2021 é eleito para fazer parte de “Outro Patamar”, o novo álbum

“Os Bruto Manda” é o próximo lançamento de Bruno & Barretto e chega aos apps de música com a missão de manter a boa sequência de novidades do novo álbum da dupla. A faixa é fruto do projeto audiovisual “Outro Patamar”, gravado em junho deste ano, na Arena do Parque de Exposições, em Maringá (PR), e do qual já foram disponibilizadas as bem-sucedidas “Perigosa e Linda” e “Baile na Roça”, esta em parceria com DogBeat.