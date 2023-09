Wesley Safadão anuncia data para retomar carreira

O cantor tinha dado um tempo na agenda de compromissos e shows pelo Brasil para cuidar da saúde mental após episódios de crise de ansiedade

Wesley Safadão vai voltar para os palcos! O cantor contou detalhes sobre seu retorno e não deixou de contar que já tem datas para seus próximos compromissos com sua agenda de shows e com os fãs. Ele fez o comunicado nesta quinta (21) por meio de suas redes.

“Avisa aí que o Safadão tá voltando dia 29 de setembro. Vocês não têm noção do tamanho da minha felicidade em publicar isso e poder gritar para o mundo que estou retornando os palcos e principalmente para todos vocês, que desde o primeiro dia me acolheram, me entenderam, oraram e torceram por mim!”, celebrou ele no começo do texto.

“Obrigado Deus, minha família, fãs e amigos. Vamos juntos comemorar da melhor forma que a gente sabe fazer? Cantando, dançando, pulando, soltando a voz e é claro, gritando bem altooo: VAI SAFADÃO, VAI SAFADÃO! Gratidão por tudo, eu amo vocês!”, completou a publicação.