Os Barões da Pisadinha se juntam a MC Danny na dançante “Romantizou”

A nova faixa está disponível em todas as plataformas de música desde quinta-feira (17), além do clipe, que está no Youtube da dupla

Os donos do ritmo que dominou o Brasil, Os Barões da Pisadinha, se juntaram à sensação de 2022, MC Danny, na inédita “Romantizou”. Dançante, a música já chega com coreografia e tem todos os elementos para viralizar. A faixa entrou em todas as plataformas de áudio nesta quinta-feira e o clipe está disponível no canal da dupla no YouTube.

Confira: aqui

Assista: aqui

A música, uma união entre a pisadinha e o bregafunk, fala sobre aquela pessoa que romantiza a relação. O refrão, com coreografia e potencial para viralizar, é um dos pontos altos da música: “Tú gosta da safadeza, do meu quartinho escuro, balançando a cama só no vuco vuco, é cada quicada forte de deixar o boy maluco, só no vuco vuco”.

“Desde que a gente ouviu pela primeira vez a música, a gente sentiu que a MC Danny encaixava perfeitamente”, conta Rodrigo Barão. “Fizemos o convite e ela aceitou na hora participar do projeto. A gravação foi muito divertida, demos muita risada, foi um clipe bem extrovertido, que a gente teve bastante sintonia. A gente torce para que a galera curta e se identifique com a música”.

Foto/Reprodução

MC Danny também valoriza a nova parceria: “Queria agradecer Os Barões da Pisadinha pelo convite, pela parceria, foi incrível. Acredito que a música vai estourar, vai ser mais um sucesso. A mistura dos ritmos, piseiro com funk, deu muito certo. A gente tá super sincronizado no clipe, demos muita risada, tenho certeza que vai parar todas as plataformas digitais”.

“Romantizou” junta dois dos grandes nomes da música da atualidade. Tanto Os Barões da Pisadinha quanto MC Danny contam com mais de uma música no TOP200 do Spotify e já estiveram como #1 na plataforma. A faixa chega na sequência de “Não Que Eu Vá” com Parangolé, que já acumula mais de 22 milhões nas plataformas digitais.

Rodrigo Barão e Felipe Barão conquistaram novos horizontes com o DVD “Da Roça Pra Cidade”, que tem certificado Platina Triplo, que contou com as participações de Jorge, da dupla com Mateus, Wesley Safadão e Maiara e Maraísa.

Ao todo, o projeto acumula mais de 1 bilhão de execuções e dele saíram grandes sucessos, como: “Esquema Preferido” (Diamante Duplo), que conta com mais de 400 milhões de plays de áudio e vídeo; “A Roça ou a Cidade (Da Roça Pra Cidade)”, lançada no Big Brother Brasil, que tem mais de 50 milhões de execuções; a parceria com Jorge, da dupla com Mateus, “Quero Ver É Me Esquecer” (Diamante Duplo), que entrou no TOP100 Global do Spotify, alcançando também o 4º lugar entre as músicas mais escutadas no Spotify Brasil e acumula mais de 216 milhões de streams combinados; e “Zero Saudade” (Diamante Duplo), colaboração com a dupla Maiara & Maraísa, que passa dos 170 milhões de plays e também entrou no TOP100 Global e TOP10 do Spotify Brasil. Além disso, no fim do ano passado, eles receberam o quadro comemorativo de 4 bilhões de streams nas plataformas digitais.