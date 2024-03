Com lançamentos como “Manda Áudio”, “Doente de Amor” e “Passado”, Penedo é um dos artistas que vem crescendo no cenário do trap. A mistura das batidas características do gênero e letras carregadas de sentimento tem gerado resultados positivos, pois o número de ouvintes mensais do cantor no Spotify chega a mais de meio milhão de pessoas, além de seu alcance em outras plataformas digitais.

A relação de Penedo com a música começou durante a época da escola, aos 17 anos, com batalhas de rima. Esse também foi o período em que ele filmava rodeios e bastidores dos artistas que se apresentavam nos eventos, motivo que o incentivou a misturar trap, rap e a sofrência presente no sertanejo e no pagode. Esses são elementos que continuam presentes nas produções do cantor e compositor, que tem Menos é Mais, Ferrugem, Tarcísio do Acordeon, João Gomes e Felipe Amorim como algumas das influencias para seu trabalho. “Gosto de música com composições e sacadas que mexem com a gente”, contou Penedo.

No final de fevereiro, Penedo lançou o single “Zero Zero” ao lado de Danzo, outro artista que está em ascensão no trap. A letra aborda o desejo intenso quando se ama alguém, a ponto dessa pessoa ser o foco de tudo. Segundo ele, o processo de criação da música foi bem natural, por ser uma vivência sua. “Eu estava justamente vivendo o que escrevi, é uma faixa para alguém que você ama e não troca por ninguém. Aquela fase do amor que você fica bobo” , disse.

Ele também descreveu a produção como seu “primeiro amor” e acredita que ela gere uma aproximação com o público. “Fiquei muito animado com o lançamento de ‘Zero Zero’. “Acho que quem está amarradão em alguém se identifica.”

A parceria com Danzo foi algo que o surpreendeu de forma positiva. “Sempre evitei um pouco os feats, por um pouco de receio de ego e estrelismo de outros artistas. E com o ele foi totalmente o contrário”. Penedo também disse que essa colaboração deu outra dimensão à gravação, destacou a humildade e a fluidez do colega.

Quanto aos próximos passos em sua carreira, Penedo pretende continuar a mistura de gêneros dentro do trap e fazer músicas que comovem o público. “É um ano que quero firmar ainda mais essa identidade minha nas composições, fazendo mais lançamentos do que o ano passado.”

“Zero Zero” e outros trabalhos do artista estão disponíveis nas plataformas digitais.