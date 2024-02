Hino nacional do Carnaval brasileiro teve um “sambinha” na Justiça do Rio de Janeiro

Não havia ninguém mais “bola murcha”, no janeiro do Rio de Janeiro de 1932, do que Francisco Alves, o cantor mais popular do Brasil. Culpa dele mesmo, que recusara gravar uma marchinha – O teu cabelo não nega – lhe oferecida por Lamartine Babo, preferindo uma outra – Marchinha de Amor – que não foi amada por ninguém.

Já que o Chico não botava fé na composição, o Lalá (como amigos o apelidavam), Lamartine propôs aos comediantes Castro Barbosa e Jonjoca grava-la. Os caras toparam e o Lalá falou com Pixinguinha, que levou para estúdio uma galera de velhos amigos que ele mesmo conduziu na gravação – Luís Americano e Sousa Aragão (saxofones); Bonfliglio de Oliveira (piston); Donga (banjo); Vantuil de Carvalho (trombone); João Martins (contrabaixo) e Elezar de Carvalho (tuba). Além destes, o Lalá formou um coro que reuniu, ainda, ele, a sua amiga Carmem Miranda, Murilo Caldas e o Jonjoca.

Amigo de diretores futebolísticos cariocas, Lamartine Babo conseguiu, com o Fluminense, autorização para lançar a marchinha em um dos bailes do clube, por aqueles dias em que se aproximava a o Carnaval. Chutou pra fora. Os refinados sócios do Flu, indignados com a presença na casa de 18 músicos, alguns negros, se retiraram.

Quando janeiro terminava, Carmem Miranda fazia show no Teatro Eldorado e deu uma forcinha pro seu amigo Lalá. Cantou a marchinha dele, que incendiou a Cidade Maravilhosa. Saída dali, “O teu cabelo não nega” tornou-se uma espécie de hino nacional do Carnaval. Era tocada e cantada onde houvesse Brasil. Quando o “Carná” chegou, no entanto, só quem se deu mal foi o Lalá.

O sucesso de “O teu cabelo não nega” rolava pelo país inteiro, não deixava ninguém sentado em um salão de festas. Em Recife, quando ouviram, os irmãos João e Raul Valença se espantaram. Foram à imprensa e garantiram que aquela marcha era deles e se chamava “Mulata”. Quem iria dar ouvidos a ele, se Lamartine Babo, que aparecia como autor era famoso, por dezenas de composições que todos os brasileiros haviam cantado? Mas eles resolveram encarar e o escândalo estourou no Rio de Janeiro. Como o Lalá poderia fazer aquilo? Era inacreditável – nem tanto!

Sujeito sempre duro, sem dinheiro, Lamartine Babo trabalhava para a gravadora Victor, que recebia centenas de letras para apreciação, e mandava-lhe arrumar a letra das que tivesse bom nível, pudessem ser gravadas. Ele gostou de “Mulata”, que tinha apelo totalmente popularzão pernambucano, e fez uma outra letra, a que começa com o que todos ainda hoje cantam – O teu cabelo não nega, mulata/Porque és mulata na cor/ Mas como a cor não pega mulata/Mulata eu quero o teu amor. No original dos irmãos nordestinos, os versos começavam com: Nestas terras do Brasil, aqui/Não precisa mais prantá, qui dá/Feijão muito doutô e giribita/ Muita mulata bonita.

Os irmãos Valença foram á Justiça e pediram có-autoria da marcha. Enquanto o barato rolava no barraco da “Dona Justa”, a “mulata” conquistava popularidade avassaladora. O Lalá que ficara sendo “o cara” dela, é o mesmo que compôs todos os hinos que a torcida carioca canta hoje em estádios lotados por milhares de torcedores. Não precisava chutar “bola fora”, Lalá! Como o seu amigo Chico Alves.