O ritmo é latino: DF recebe artistas para “Sal y Perrea” neste sábado

Realizada pela Obi Produtora de Cultura, primeira edição do evento marca início de projeto multicultural e afro diaspórico

Em mais uma parceria de sucesso, Obi e Conceito Bar anunciam para este sábado (11/12) o “Sal y Perrea”, evento de resgate à cultura latina e à musicalidade afro diaspórica, com muito reggaeton, afrobeat, dancehall, hip hop latino e rap nacional. A festa contará com sets personalizados dos artistas brasilienses Disstinto, Kashuu, Thiago Nau, Kel, e o carioca N40 T3M J31T0.

O evento ocorrerá a partir das 18h, no Conceito Bar. Com limite de público, os ingressos podem ser retirados antecipadamente no Sympla.

Sal y Perrea

Crescente no Brasil e no mundo, o reggaeton tem ganhado cada vez mais espaço e público. O ritmo latino vem na contramão da hegemonia dos gêneros norte americanos e atualmente se consolida com artistas renomados e de sucesso, em um movimento que representa resgate e valorização da cultura latina.

Engajada nesse fluxo de resistência, a Obi Produtora lança mais uma marca para aqueles que também desejam expandir a cena latina no Distrito Federal. “Sal y Perrea” vem para ganhar espaço nas mais diversas produções culturais no centro do país e promover encontros e trocas de sujeitos musicais.

Já com dois lançamentos da casa no gênero reggaeton, “Maldade”, de Kel e Felipe Phyre, e “A Noite Toda”, de Felipe Phyre, PiátheKid, Jojo Baby e Kel, e a realização de duas edições do Palco Obi, que trouxe trap, hip hop e funk, a produtora pretende aumentar sua presença em eventos, shows, festas, feiras e estender seus braços para mais artistas.

Obi

Criada em 2018, a Obi surgiu com o intuito de ser um selo e produtora de cultura hip hop no Distrito Federal e promover, por meio da arte, a valorização e o resgate da cultura negra, nacional e local. Hoje, atua em 5 frentes, Obi Music, Obi Audiovisual, Obi Eventos, Obi Lab e Obi Criativa, a fim de instituir curadoria artística inclusiva, para obter máxima diversidade racial, de gênero, de residência dentro do DF e de musicalidade em suas trocas e produções.

Serviço:

SAL Y PERREA

Sábado, a partir das 18h

Local: Conceito Bar – Quadra 3, Bloco C, Loja 68, Setor de Indústrias Gráficas – Brasília, DF

Proibida a entrada de menores de 18 anos

Ingressos a serem retirados no Sympla

