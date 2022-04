O novo álbum de Machine Gun Kelly estreia na primeira posição da parada de álbuns da Billboard 200

O disco do cantor “Mainstream Sellout” é o primeiro projeto de rock na primeira posição da parada em mais de um ano

O sexto álbum de Machine Gun Kelly (MGK), “mainstream sellout” (ouça aqui), repete o feito de seu álbum anterior, “Tickets To My Downfall”, e estreia na primeira posição da Billboard 200.

Composto por 16 faixas, o álbum traz as participações de Lil Wayne, WILLOW, iann dior, Bring Me The Horizon, blackbear, Gunna e Young Thug, além da produção de seu colaborador frequente, Travis Baker.

No Brasil, o disco estreou na posição 147º da parada de álbuns do Spotify Brasil, além de figurar no Top 20 dos charts de outros 12 países. O projeto também está disponível em versão física na UMusic Store, com faixas-bônus.

Aos 31 anos, MGK acumula mais de 19 milhões de ouvintes mensais no Spotify, esbanja uma versatilidade sonora única e é dono de canções eletrizantes, que vêm conquistando fãs no mundo inteiro. Considerado um dos artistas mais aguardados desta edição do Lollapalooza Brasil, Machine Gun Kelly deu aos fãs uma apresentação cheia de energia, que contagiou o público.

Para divulgar seu novo trabalho, que chegou às plataformas digitais na mesma data de seu show no Brasil, o cantor ainda visitou a tradicional Galeria do Rock, em São Paulo, onde deixou seus fãs em polvorosa.

O mais recente videoclipe disponibilizado por MGK, “make up sex”, sua colaboração com blackbear, já foi visto mais de 4.5 milhões de vezes. Assista aqui .

Lançado em setembro de 2020, “Tickets to my Downfall” trouxe hits como “bloody valentine” e “my ex’s best friend”, com blackbear. Os dois álbuns contam com a produção executiva do astro Travis Barker, amigo e parceiro musical de longa data de MGK. Um mês depois, ele apresentou a versão deluxe do disco, que contou com as participações de Halsey, Trippie Redd, iann dior, YUNGBLUD e outros.

Tracklist “mainstream sellout”:

1. born with horns

2. god save me

3. maybe feat. Bring Me The Horizon

4. drug dealer feat. Lil Wayne

5. wall of fame (Interlude)

6. mainstream sellout

7. make up sex feat. blackbear

8. emo girl feat. WILLOW

9. 5150

10. paper cuts (album version)

11. WW4

12. ay! feat. Lil Wayne

13. fake love don’t last feat. iann dior

14. die in california feat. Gunna & Young Thug

15. sid & nancy

16. twin flame