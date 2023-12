Novo afrobeats de t/o/m pede relacionamentos duradouros para além das “taças de vinho”

O cantor e compositor baiano t/o/m segue sua trajetória discográfica com o single “Vinho”, faixa importante do seu próximo EP, a ser lançado em janeiro de 2024. A música composta por ele em parceria com Alvin Ado e Jeb eb (Jebjosh), retrata sua experiência pessoal em busca de afeto duradouro. O vinho e seu consumo são utilizados como metáforas para encontros casuais. “Os versos trazem a vulnerabilidade de quem precisa de atenção, seja por uma noite inteira ou só pelo tempo que dure uma taça.”, contou t/o/m.

Escute “Vinho” nas plataformas de streaming

“A ideia da música surgiu após um episódio em que tive a chance de dividir algumas garrafas de vinho com uma pessoa especial. Passei a notar como essa bebida despertava em mim um lado mais sensual e que meus encontros casuais costumavam se resumir apenas a isso. Passei então a sentir falta de conexões que durassem para além de quando a ‘garrafa se esvaziasse’ e foi a partir desse conceito que comecei a escrever a música.”, detalhou.

A principal mensagem que “Vinho” propõe é de relações afetivas além da sexualidade apenas. Mais do que isso, t/o/m aponta a dificuldade de pessoas negras LGBT serem enxergadas para além de um mero divertimento. Esta mensagem ganha vida por meio de uma sonoridade também sensual. “Esse Single e o EP que está por vir, apostam no gênero dos Afrobeats, com fortes influências de nomes como Tyla, Rema, Ckay e Ayra Starr, também com nuances latinas.”, contou ele.

“Vinho” é agora o terceiro single lançado do EP “Algumas Faltas”, que iniciaram a exploração do artista pelo mundo dos afrobeats e por letras em português. Seus lançamentos anteriores (3 EPs) eram escritos em inglês e focavam mais no R&B contemporâneo com características nostálgicas dos anos 2000. O afro-pop, swing baiano e afro-latino também integra sua sonoridade.