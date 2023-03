Noel Gallagher lança música inspirada em argentinos que cantam errado suas letras

Dead to the World surgiu quando Noel se hospedava na Argentina e ouvia fãs cantando letras de suas músicas de forma errada

Uma bela canção beatleniana, melodiosa e com arranjos sinfônicos, acaba de ser revelada pelo roqueiro Noel Gallagher, que a compôs como parte do álbum Council Skies, o quarto álbum de seu projeto solo, High Flying Birds. O disco só será lançado em 2 de junho, mas a canção sai agora como um poderoso esquenta para o que virá. Noel é um melodista de mãos cheias e não parece querer mudar o rumo de sua prosa, conforme mostra em Dead to the World, o nome da faixa. A expressão, na Inglaterra, significa experimentar o sono mais profundo que existe.

A curiosidade está na fagulha que fez a canção nascer. Dead to the World surgiu quando Noel se hospedava na Argentina e ouvia, da janela de seu quarto, fãs cantando letras de suas músicas de forma errada. Ex-guitarrista do Oasis, ele mesmo contou essa história para a rádio BBC Radio 2: “Na verdade, curiosamente, quando vou à Argentina, eu costumo ficar em um hotel em específico e os fãs argentinos são os melhores do mundo Tem muitas crianças, eles ficam do lado de fora do hotel 24 horas por dia, sempre se revezando, e no turno da noite, eles sempre levam seus violões. Me lembro que em uma noite, na última que fiquei lá, eu não conseguia dormir e eles ficaram tocando as músicas do Oasis e do High Flying Birds no estacionamento, e eles sempre erravam as letras. Eu me sentei enquanto tomava um drink e dizia ‘não são as palavras certas’ e aí, comecei a escrever a nova canção por conta disso.”

A música, ele disse, retrata algo bem pessoal. “Acredito que quando as pessoas a escutarem, elas vão entender o porquê, mas é sobre estar cansado de ficar discutindo. É sobre o ditado ‘dead to the world’ (usado no inglês para definir alguém que está em um sono profundo). Tive de explicá-lo para as garotas francesas da banda o que significava. É quando você está no mais profundo dos sonos.”

Dead to the World se alia a outros dois singles de Council Skies que já foram liberados: Pretty Boy e Easy Now. Em um comunicado, o artista fala que este álbum será o “mais variado e talentoso” trabalho em carreira solo que realizou até o momento. “É como voltar ao início. Sonhar acordado, olhar para o céu e se perguntar o que a vida poderia ser … isso é tão verdadeiro para mim agora quanto era no início dos anos 90. Quando eu estava crescendo em meio à pobreza e ao desemprego, a música me tirou disso. O programa de televisão Top Of The Pops transformou a noite de quinta-feira em um mundo de fantasia e é isso que eu acho que a música deveria ser. Quero que minha música seja edificante e transformadora de alguma forma.”

