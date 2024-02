Música de Getúlio Cortes, sucesso de Roberto Carlos e de Renato e Seus Blue Caps, não foi inspirada por “hit” dos The Coasters

Jornalistas brasileiros que escrevem sobre a vida cultural carregam a mania de ver “isso inspirado naquilo”. Caso de “Negro Gato”, um dos sucessos de Roberto Carlos, em 1966. Segudo eles, o autor, Getúlio Cortes, teria “ inspirada na norte-americana “Three Cool Cats”, de Jerry Leiber e Mike Stoller.

Papo furado! A música surgiu de uma “briga” entre e compositor e um felino que vagava, todas as noites, pelo telhado de sua casa, aborrecendo-lhe muito. Contou o Getúlio:

– Eu e a minha mães morávemos em um barracão coberto por teto de zinco. Todas as as noites era um desassossego, por conta do tal gato arranhando o teto. Um dia, pensei comigo: vou matar este gato. Arrumei umas pedras e, quando ele começou a bagunça, sai pra frente de casa, a fim de acertá-lo.

Ao vê-lo, falei pra ele, como se o gato me entendesse: ‘Qul é, negão! Aa gente é da mesma cor. Pare de me sacanear’. Eu tinha a pedra pronto para atirar, mas não sei o que não me deixava fazê-lo. O gato me encarava, fixava seus olhos em mim, me deixava estático, anestesiado. De repente, foi embora e nunca mais voltou. Foi, então, que fiz a letra da música, baseado no que se falava dos gatos”.

Quem primeirao gravou “Negro Gato” foi o conjunto Renato e Seus Blue Caps, que tinha Erasmo Carlos por cantor, em 1964. O ritmo era bem mais lento do que na versão com o Roberto. Falou-se nas reportagens musicais que o Getúlio Cortes quis relacionar sua composição a Tacismo e questões sociais. Também, que ele pensou muito em entrega-la aos Blue Caps para gravação, por causa de uma crendice antiga de que gato preto poderia azarar a vida de quem mexesse com ele. Getúlio nunca recusaria um pedido do Renato Barros, o líder dos Blue Caps, pois ele era um amigo que vivia colado na banda. Ser gravado, era a sua garnde chace de aparecer como compositor.

Não é verdade, ainda, que ele tenha oferecido a composição a vários artistas que a teriam rejeitado, exatamente, por medo de gatos pretos. Da mesma forma, ele nunca teve conhecimento de que, após o sucessão com Roberto Carlos, gente do primeiro time da música jovem “brazuca”, como Wanderléa, Jerry Adriani e Erasmo Carlos tivessem pedido às suas gravadoras para, também, gravá-la. “O Erasmo já há havia gravado, pra quê gravar de novo?”, indaga.

Quanto a “Thrre cool cats”, de 1958, esta foi cantada pelos norte-americaníssimos The Coasters, e, em 1962, por The Beatles, para Decca Records, que nunca a lançou, por não ter assinado contrato com os rapazes de Liverpool. Além disso, em 1964, Getúlio Cortes, Renato e Seus Blue Caps e Erasmo Carlos jamais haviam escutado falar dessas duas patotas e nem do que elas cantavam. Confira, abaixo, a letra de “Negro Gato”:

Eu sou um negro gato de arrepiar/ E essa minha vida/É mesmo de amargar/Só mesmo de um telhado/Aos outros desacato/Eu sou um Negro Gato!

Minha triste história/Vou lhes contar/E depois de ouví-la/Sei que vão chorar/Há tempos eu não sei/O que é um bom prato/Eu sou um Negro Gato!

Sete vidas tenho para viver/Sete chances tenho para vencer/Mas se não comer/Acabo num buraco/Eu sou um Negro Gato!

Um dia lá no morro pobre de mim/Queriam minha pele para tamborim/Apavorado desapareci no mato/Eu sou um Negro Gato!