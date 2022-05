Músico brasiliense, Gabriel Paes, faz show celebrando a América Latina

Espetáculo será online, no dia 12/05, e apresenta um panorama musical, cultural e encantado da música latinoamericana

Para celebrar o Dia Internacional da Latinidade (15 de maio), o músico brasiliense, Gabriel Paes, realizará um show com muita música, ritmo e encanto. É o Música Território, que une músicas de compositores latinoamericanos e também autorais, com os toques do violão de Gabriel Paes, bandolim de Filipe Braga e percussão de Mariano Toniatti. A estreia será dia 12 de maio, às 20 horas, no canal Gabriel Paes do Youtube. Tudo gratuito e livre, e ficará disponível até dia 15 de maio.

Sobre Gabriel Paes

É violonista e compositor brasiliense, porém teve grande parte de sua formação e vivência na Argentina, lá teve a oportunidade de tocar e compor com pessoas de toda a América-Latina. Foi lá também que teve seu primeiro contato com o ensino formal da música e teve a oportunidade de estudar no Conservatório Manuel de Falla em Buenos Aires. Entre os anos 2017 e 2019, liderou bandas e projetos relacionados à divulgação, preservação, criação e experimentação da cultura popular brasileira e latinoamericana em Buenos Aires. Em 2019 realizou o projeto Argentina-Brasil Ritmos Esenciales, explorando a cultura popular que formam o mosaico cultural desses dois territórios. Em 2020, se adaptando ao formato pandêmico, mantém parcerias com músicos da Argentina, Uruguai, e Bolívia, lançando vídeos tipo apresentação virtual. Em 2021 foi convidado pela Biblioteca Demonstrativa de Brasília a dar um curso online de Ritmos Latinos para violão, no contexto de sua histórica reabertura, e mais tardar no mesmo ano, ministrou o curso Elementos Latinos para composição e improvisação, oferecido pelo CCVM (Centro Cultural Vale do Maranhão).

Música Território

É um show de música instrumental, com músicas de compositores latinoamericanos e músicas autorais, onde o violão acompanhado da percussão de Mariano Toniatti e bandolim de Filipe Braga, canta melodias consagradas e entoa de forma genuína nosso sotaque latinoamericano. O show apresenta um panorama musical da cultura latente em nosso território, nossos ritmos e danças, e através disso conta nossas histórias que têm muito mais semelhanças que diferenças. O show faz alusão também ao território imagético que se cria e se reinventa através de nossa criatividade latinoamericana, atravessada por todo o contexto político e social que nos leva a transpor muros e limitações que são impostas sobre nós. A estreia do show será de forma virtual e gratuita, transmitido via youtube dia 12 de maio, e ficará disponível até o dia 15 de maio, no marco do dia internacional da Latinidade.

SERVIÇO

Música Território – Show de Gabriel Paes, Filipe Braga e Mariano Toniatti

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Quando: de 12 a 15 de maio

Onde: https://www.youtube.com/c/gabrielpaesmusica

Quanto: Gratuito

Contato para entrevistas: 61 9917-0480