Munhoz & Mariano lançam primeiro EP de projeto gravado em São Paulo

Quatro faixas, entre três inéditas e uma regravação, ficam disponíveis nesta sexta (07)

Munhoz e Mariano se preparam para dar start nos lançamentos ao lado da gravadora Sony Music, com quem assinaram contrato recentemente, em maio deste ano. O primeiro EP faz parte do grande projeto que foi gravado em setembro de 2022, em São Paulo, para comemorar os 15 anos de carreira da dupla. Com três músicas inéditas e mais uma regravação, o compilado fica disponível nas plataformas de áudio nesta sexta (07) à meia-noite, e o primeiro clipe, da canção foco “Dois Palhaços”, com Fred e Fabrício, pode ser conferido ao meio-dia no Youtube.



Gravado no Vibra São Paulo, o projeto contou com as participações especiais de Guilherme & Benuto, João Bosco & Vinicius, Yasmin Santos, Gaab e Fred & Fabrício. Mariano se dedicou na composição de algumas faixas do DVD, enquanto Munhoz assina uma parte da produção musical ao lado de Gabriel Pascoal e Cabrera – famoso produtor musical uruguaio – e a direção de vídeo foi feita por Fernando Trevisan Catatau.



Ouça aqui: http://smb.lnk.to/PreSaveAoVivoSPEp01