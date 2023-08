Michelle Andrade lança nova faixa “Então Vai”, com melodia eletrizante

Trazendo um tom jovem e vibrante para o forró, mas, sem perder suas raízes, Michele Andrade acredita que faixa a representa no gênero

A cantora, compositora e musicista Michele Andrade está lançando, nesta quarta-feira (16), seu mais novo single “Então Vai”, um forró com melodia cativante e eletrizante. Já disponível em todas as plataformas digitais via ONErpm, a nova faixa da pernambucana representa sua consolidação como um dos grandes destaques do forró atual.

Michele Andrade está entrando, com o lançamento de “Então Vai”, em uma nova fase de sua carreira, que já era renomada dentro da cena do forró. A faixa, que reflete a energia contagiante de Andrade, é um de seus primeiros lançamentos após sua entrada para o casting da Camarote Shows, escritório de artistas como Wesley Safadão e Eric Land.

Trazendo um tom jovem e vibrante para o forró, mas, sem nunca perder suas raízes originais, Michele Andrade acredita que “Então Vai” representa sua maneira de fazer forró – trazendo novas influências, mas, nunca perdendo sua essência tradicional. Com essa mentalidade, a artista tem crescido cada vez mais e se solidificado na cena.

Michele tornou-se conhecida pela sua passagem na banda Limão com Mel, mas, é sua carreira solo que a elevou ao status em que está atualmente, batendo os 100 mil ouvintes mensais em seu perfil no Spotify, além de diversos vídeos batendo mais de um milhão de visualizações em seu Youtube.

Para completar o lançamento de “Então Vai” e abrir mesmo as portas para essa sua nova fase, a artista também preparou um videoclipe especial para a faixa, que irá ao ar em seu canal do Youtube no mesmo dia do lançamento nas plataformas digitais, quarta (16).

Ouça “Então Vai” nas plataformas digitais: https://onerpm.link/entaovai