Preta Gil passa por cirurgia para retirar seu tumor no intestino

A cantora afirmou estar completamente confiante com o procedimento, mas pediu para que seus fãs façam orações para ela.

Amores, estava aqui na minha varanda, dando aquela navegada nas minhas redes sociais, quando me deparo com um post mega importante, de uma das minhas maiores ídolas, a cantora Preta Gil.

No fim da manhã desta quarta-feira (16), a cantora publicou uma foto, com o seu filho, no feed do seu instagram, anunciando que estava prestes a entrar para o centro cirúrgico para a retirada de seu tumor no intestino.

“Estou indo agora fazer a cirurgia pra retirar o tumor. Estou aqui cercada de amor, com meu filho @franciscogil ao meu lado e tantos amigos e familiares, estou grata e calma”, anunciou a cantora.

Por fim, a musa se diz extremamente confiante com o procedimento que irá passar, mas pede para que seus fãs mande boas vibrações e faça orações para ela.

“Muito confiante nos médicos, já Deus certo, receberei a energia e vibrações positivas de vocês, orem por mim”, finalizou Preta.