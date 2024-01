Melim, Zé Vaqueiro e Expressão Regueira: os lançamentos da semana na música nacional

2024 está no início, mas já chegou repleto de novidades. Confira a seleção com novos trabalhos de artistas brasileiros

O ano está no início e já chega com novidades no cenário musical. Melim e seu novo DVD, Zé Vaqueiro e a releitura da música de Paula Fernandes e a inusitada parceria de Ferrugem com Renato Aragão são alguns dos lançamentos da semana.

Confira a seleção de novidades da semana — a primeira de 2024 — que o JBr preparou:

O melhor do Melim

Na última terça (09), a Melim disponibilizou em seu canal no YouTube os clipes de “Não Demora”, “Apê”, “Avião de Papel” e outras faixas do DVD “Melhor de Três”.

Tierry apresenta: Gerusa

Nesta quinta (11), Tierry disponibilizou “Gerusa”, sua nova música, em todas as plataformas de áudio. O clipe conta com a participação especial da cantora Maraísa.

Thiago Carvalho ao Vivo

Nesta quinta (11), Thiago Carvalho disponibilizou as seis faixas de seu DVD “Ao Vivo em Goiânia”,incluindo parcerias com Edson & Hudson, Hugo & Guilherme, Guilherme & Benuto e pout pourri.

Gaab chega com mais música

Nesta quinta (11), Gaab lançou “Guias e Ondas Vol.2”, a segunda parte de seu DVD. A produção conta com seis faixas e as participações de MC Davi e MC Don Juan.

Murilo Huff em Fortaleza

“Fortaleza” é o quinto DVD de músicas inéditas do Murilo Huff, gravado em Outubro na capital do Ceará, e ficou disponível para o público nesta quinta (11).

Zé Vaqueiro lança releitura de Paula Fernandes

Zé Vaqueiro disponibilizou, nesta quinta (11), “Meu Eu em Você”, uma releitura da música de Paula Fernandes. A faixa é um forró romântico, marca do cantor, e está disponível nas plataformas digitais.

Expressão Regueira fala de amor

A banda Expressão Regueira lança, nesta sexta (12), seu novo single “Amor Além da Cama”. O grupo é um dos principais representantes do reggae brasileiro e completa 25 anos em 2024.

A parceria de Ferrugem e Renato Aragão

Nesta sexta (12), Ferrugem lança uma parceria com o comediante Renato Aragão. A faixa “Amizade Animal” chega com um clipe e é uma homenagem a relação de amor e carinho entre humanos e animais.

Vitor Fernandes e Léo Santana unem forças

Disponível nas plataformas digitais a partir desta sexta (12), a faixa “Fode Minha Mente” é o resultado da colaboração entre Vitor Fernandes e Léo Santana. A música fala de saudade e amor proibido trazendo a mistura dos estilos musicais dos dois cantores.

Reddy Allor chega com o popnejo

Com elementos de pop, piseiro, sanfona e country, Reddy Allor se une a Diego Martins – o Kelvin, da novela “Terra e Paixão” – para o lançamento do single “Laço”, que chega às plataformas de música nesta sexta (12).