MC Sid lança novo álbum. Ouça “Coisas que eu só falaria brincando”

Sid traz uma nova personalidade artística e explora elementos nunca antes utilizados ao longo de sua trajetória

Saindo de sua zona de conforto e trazendo uma nova construção de si mesmo, o rapper MC Sid chega neste dia 11 de fevereiro com seu mais novo álbum “Coisas Que Eu Só Falaria Brincando”. O projeto traz um tom satírico e bem humorado, explorando sonoridades que variam entre o trap e o clássico boom bap que o artista interpreta.

Composto por 10 faixas e contando com apenas a participação do rapper NOG (Costa Gold), o disco trará uma nova musicalidade dentro da carreira do artista. Conhecido por faixas que abordam temáticas sérias como política, depressão, abuso, drogas, entre outras. Sid percebeu que ao longo de sua carreira deixou de alcançar um outro público, um público que busca mais leveza.

“Quando a gente vê a história do mundo todo, sempre que nasce uma nova vertente é preciso matar uma vertente antiga. O negacionismo e o renascimento não aconteceram simultaneamente. Matar o Sid não significa ‘nunca mais fazer um boom bap’, mas pra essa obra a ideia é essa. Matar algo que existe, ‘matar o Sid’, para poder criar algo com uma musicalidade diferente, uma proposta diferente e acima de tudo com uma leveza diferente”, comenta Sid.

Fugindo completamente de seus próprios padrões, buscando atingir novos públicos e trazendo experimentações para sua própria carreira, o projeto busca explorar de forma descompromissada novas sonoridades e versos.

“Ao longo da minha vida inteira como artista, sempre fui torturado pela arte. Sempre compus as coisas que me machucavam, que me maltratavam, que me incomodavam. A arte me torturava ao ponto de eu ser obrigado a fazer alguma coisa. Tenho até algumas músicas que eu cito isso ‘eu não faço isso porque eu quero, faço isso porque eu tenho que fazer’. Eu não tenho que fazer por um compromisso com o público ou com um próximo, mas como um compromisso comigo, de ter que me aliviar. Já essa nova proposta do CD é trazer o oposto disso, ao longo da minha carreira a arte sempre teve o direito de me torturar e agora eu quero ter o direito de torturar a arte”, conta o artista sobre o processo da idealização do álbum.

A produção musical da obra foi construída por Ugo Ludovico, Pedro Senna, André Nine e Chiocki. A mixagem do álbum ficou nas mãos de André Nine, já a masterização é uma realização do produtor Brendan Duffey. O disco contou com a direção geral de Henrique Ale Franzosi, direção audiovisual de Conrado Susini, produção audiovisual de Saulo Dal Pozzo e direção artística de Marina Frechiani.

O álbum completo está disponível em todas as plataformas digitais via ONErpm. Os videoclipes podem ser encontrados no canal do YouTube da Bendita Gravadora.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Tracklist: