MC Kadu lança projeto acústico

“Acústico MC Kadu”, já disponível nas plataformas digitais, é um dos maiores projetos da carreira de Kadu, um dos maiores do funk paulista

“Outro patamar”, é assim que MC Kadu – um dos maiores artistas do funk paulista – descreve seu mais novo projeto: o “Acústico MC Kadu”, lançado nesta sexta (22). Já disponível em todas as plataformas digitais via ONErpm, esse novo álbum do funkeiro é um dos maiores projetos de sua carreira, mostrando uma nova face do artista.

Com 11 faixas, incluindo um medley de alguns de seus principais hits, esse projeto, que conta com os áudios das músicas nas plataformas digitais e um audiovisual completo no Youtube, é uma “parada que nós estávamos almejando”, conta Kadu. Com feats de DJ Victor, MC Kanhoto, MC Murilo MT, DJ Theu, Dodoin, DJ Japa NK, DJ Russo, DJ Glenner e MC Neguinho do Kaxeta, “Acústico MC Kadu” era um sonho para o funkeiro.

“É muita satisfação, hoje em dia é virada de chave, outro patamar que nós estamos chegando, uma parada que nós estávamos almejando, é mil grau ter os parceiros aqui com a gente, é da hora ver a galera acompanhando, vendo essa evolução”, afirmou o cantor.

“É o esperado, é o que o parceiro merece, e principalmente, o que a música merece, o funk merece isso aqui também. Não tem que estagnar numa fita, ele [MC Kadu] já tá fazendo de tudo, irmão, e agora tá fazendo uma coisa a mais, aqui o cenário tá caprichado, ele tá elevando o patamar, tanto da carreira dele quanto do funk”, comentou MC Neguinho do Kaxeta.

Essa parceria entre Kadu e Neguinho do Kaxeta resultou também na faixa-foco do acústico, “Pensamentos”, que carrega a mensagem principal de todas as músicas do projeto, uma vibe positiva para acompanhar momentos de diversão e positividade. Na letra dessa, os MCs contam sobre seus pensamentos, sonhos e grandes reflexões sobre tudo que já viveram.

Esse grande projeto é coroado por um audiovisual acompanhado por uma banda, trazendo uma nova estrutura para um projeto de funk. Gravados no interior de São Paulo, de frente ao mar, acompanhando a vibe das músicas, os visuais de “Acústico MC Kadu” já estão disponíveis no canal oficial do MC no Youtube.