MC IG lança o single ‘Medley 2024’

O novo lançamento do funkeiro MC IG, “Medley 2024”, chega aos tocadores musicais no domingo (24), véspera de Natal. O projeto conta também com um videoclipe que será disponibilizado, simultaneamente, no canal oficial do artista no YouTube.

“Medley 2024” é uma canção que mistura a sonoridade do funk com a batida do rap. Nela o cantor fala sobre fé; sobre amizade e também sobre temas que envolvem a vivência do povo preto da periferia. “Sabe que não se esconde, não se esconde o poder / E maresia, eu vou dizer / E pode jogar na firmão, na garagem do pretão / Mais de 2 milhão, nós que tá firmão / Quem não tinha nada, tá lotado de cifrão / Investimento pesado, no safra 2024 / Se eu sair da rima, eu vou rimar meu aliado / Mesmo que não falta as palavra no meu dicionário”.

“Estou vivenciando o melhor momento da minha carreira. Quem vem de periferia humilde, como eu, precisa trabalhar muito para ser reconhecido. E foi isso que eu fiz, desde que me lancei no mercado musical. Sou um cara dedicado, que procura fazer o melhor na vida e na música. Batalho pelo meu povo, minha quebrada, estimulando a autoestima e a força de vontade dos jovens, para que percebam que são capazes de chegar onde desejam. Acho que estou no caminho certo, porque tenho recebido da vida bons retornos. Sou só gratidão.”, conclui IG.

Cantor e empresário do funk, o paulista MC IG, nos últimos 2 anos, se consolidou como um dos principais artistas do cenário urbano nacional, alcançado mais de 100 milhões de streams em cada um dos seus últimos álbuns. Além do prêmio de melhor cantor no “Sobre Funk 2023”, ele levou, também, o prêmio na categoria de melhor álbum de funk com “Meu Nome Não é Igor”.