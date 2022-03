Matheus Marê lança o single “Clouds in The Sky”

O cantor Matheus Marê lança sua segunda música de trabalho, o single “Clouds in The Sky”, em todas as plataformas digitais

A faixa ganhou um videoclipe que teve como cenário a cidade de Florianópolis. O artista que participou ativamente da gravação do clipe escolheu com muito carinho, paisagens incríveis para fazer parte deste vídeo, como a Praia da Joaquina, Lagoa da Conceição e alguns locais importantes da região central da cidade. Matheus contou também com a participação especial da atriz Rayana Reis no vídeo, o registro já está disponível em seu canal oficial. A direção foi assinada pelo produtor Gabriel Xavier e o roteiro é de Matheus Marê e Gabriel Xavier.

“A música “Clouds in the Sky” foi escrita há algum tempo, quando eu ainda morava em Florianópolis, nela eu uso o Swing e energia do Rock N`Roll para contar uma história que aborda temas como: busca, dúvidas, paixão e despedida, tudo com intensidade e poesia. A canção e o videoclipe também fazem referência às paisagens locais com sua beleza natural, exaltando a região onde se desenrola a história. Este single representa a vida, onde tudo acontece de forma rápida e imprevisível sem nos dar tempo de pensar muito. É uma música única dentro do meu repertório autoral, realmente muito especial”. Enfatiza Matheus

Essa música tem um significado único para o artista e também fará parte do repertório do EP com seis faixas autorais. Outra faixa inédita lançada recentemente é o single “No barco” no melhor estilo MPB com elementos de Soul e Jazz.

A produção musical mais uma vez é do Music Business Bolinha Sanfona, que com sua experiência e sensibilidade reuniu um time de músicos, considerados os melhores do país, para marcar este momento que é um divisor de águas na vida do artista.

