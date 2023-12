Maressa Luiza lança single inédito: ‘A música sempre esteve presente na minha vida’

‘Audácia’ estreia nesta quinta-feira (30) em todas as plataformas digitais

Envolvida pela arte e pela música desde a infância, Maressa Luiza (17), natural de Governador Valadares, interior de Minas Gerais, chega na cena musical com o lançamento de seu novo single ‘Audácia’, uma canção que declara sua identidade, coragem e originalidade.

Filha do cineasta Roobertchay Rocha e irmã do ator Chay Suede, Maressa vem de uma família de artistas experientes, que também inclui o cantor e compositor Henrique Rocha e o diretor de fotografia Guilherme Rocha.

“A música sempre esteve presente em minha vida, desde que eu me entendo por gente. Praticamente todos os meus irmãos cantam e fazem música, eu componho desde criança. Eu pegava guardanapos em restaurantes e escrevia canções”, conta Maressa, que escreveu a primeira música completa, ‘Eu já tentei explicar’, aos 10 anos.

Agora, aos 17 anos, a jovem se prepara para o lançamento de seu primeiro single, produzido em 2022. “Eu escrevi Audácia da varanda do quarto da minha mãe, no final da tarde. Eu sentei com o ukulele, coloquei o celular para gravar, e a música saiu de uma vez, como se fosse um grito, algo que estava aqui dentro e que precisava sair. Depois, eu escutei e escrevi a letra. Modifiquei o que era necessário, e em uma hora, a música estava pronta”, revela. “Mandei para o meu pai [Roobertchay Rocha], e ele falou para a gente gravar”.

‘Audácia’ é uma canção sobre o processo de entender a dependência emocional presente em uma relação amorosa, e sobre como é doloroso esse processo de entendimento. “É sobre aquela pessoa que te prende, que te solta e que depois te puxa novamente. É sobre o quão difícil é entender que você precisa sair disso, mesmo querendo ficar”, conta Maressa.

Com letras poéticas e uma melodia envolvente, a música promete conquistar os ouvintes e deixar uma marca duradoura no cenário musical brasileiro. “Dá para interpretar a canção de muitas maneiras. Eu espero que as pessoas gostem, porque é algo muito íntimo e estou muito feliz de estar compartilhando essa música”, afirma Maressa.

Com direção de Roobertchay Rocha e Rogério Paulo, e produção de Marco Aurélio Monteiro, o single ‘Audácia’ tem estreia marcada para o dia 30 de novembro, quinta-feira, às 12h em todas as plataformas digitais.